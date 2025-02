Diana Șoșoacă susține că George Simion riscă probleme penale în SUA după ce a apărut cu ecusonul lui Antonio Giordano: „Se gândesc să îi facă un dosar de fals, uz de fals și furt de identitate”

Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, l-a ironizat în emisiunea News Pass, cu Laura Chiriac, pe George Simion, după ce președintele AUR a fost surprins la conferința conservatorilor de la Washington purtând un ecuson care nu îi aparținea, ci apărea numele lui Antonio Giordano.

“Ciordacul ăsta, e ca și Ciordacu-Ciolacu, se înrudesc că sunt prieteni, eu am rămas siderată, eu am și zis, eu cred că cineva i-a furat chipul lui Simion și s-a pus acolo. A fugit, săracul de el, dar nu știu de ce fuge”.

Diana Șoșoacă a mai precizat că organizatorii evenimentului se gândesc chiar să îl ancheteze penal pe George Simion:

“La acest moment este chiar o problemă pentru că americanii nu suportă minciuna. Se gândesc să îi facă un dosar de fals, uz de fals și furt de identitate. S-au autosesizat acolo, pentru că nu ai voie să faci așa ceva! Plus că au fost și foarte mulți români care au sesizat organizatorii. Nu se acceptă astfel de lucruri. Eu nu l-am văzut niciodată legitimație cu numele lui. O singură dată l-am întâlnit, pentru că de fiecare dată când mă vedea fugea. Îmi spuneau cei din staff-ul meu că iar a fugit Simion”.

Diana Șoșoacă a subliniat că s-a dus în America pentru a avea întâlniri improtante la nivel înalt:

“Eu nu m-am dus acolo să mă joc. Am avut întâlniri la nivel foarte înalt. Am susținut ca acest Guvern al lui Ciolacu, că de aia mă chinui să depun Moțiunea de Cenzură, să se încheie odată cu acest comunism deșănțat al PSD-PNL-UDMR și minorități, care de fapt nu reprezintă minoritățile, și am vorbit non-stop despre o guvernare SOS România-AUR.

Știți ce mi s-a spus la un moment dat de către unul dintre senatorii care știe un pic mai mult situația din România? Zice: Doamna Șoșoacă, de ce tot vreți o guvernare cu AUR, pentru că știm foarte bine cine e AUR? Știm foarte bine că au foarte mulți oameni în sistem, că au foarte mulți din vechea securitate. Zic, și cu cine vreți să fac Guvernul? Zice: la cât de curajoasă sunteți și câți profesioniști aveți de ce nu preluați guvernarea singură? Vorbesc foarte serios! Am crezut că este o glumă!”.

Diana Șoșoacă a continuat criticile dure la adresa lui George Simion:

“În primul rând, nu a avut maniere. Acolo nimeni nu face așa ceva! Pe toate holurile acelea sunt discuții în același ton sau în contradictoriu, dar toți au bunul simț de a sta unul în fața celuilalt și de a-și expune punctul de vedere, a avea propriile opinii”.