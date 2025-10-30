B1 Inregistrari!
Discurs șocant în Parlament: România este rușinea Europei (VIDEO)

Discurs șocant în Parlament: România este rușinea Europei (VIDEO)

Adrian A
30 oct. 2025, 17:45
Discurs șocant în Parlament: România este rușinea Europei (VIDEO)
  1. Discurs delirant în Parlament. Românii să plece din Ardeal
  2. Nu e doar un derapaj al deputatului UDMR

Discurs halucinant al unui deputat UDMR în Parlament. Deputatul Kulcsár-Terza József-György a cerut autonomia Ţinutului Secuiesc și, pur și simplu, alungă românii din Ardeal.

Discurs delirant în Parlament. Românii să plece din Ardeal

Duminică, 26 octombrie, în peste 100 de localități s-a aprins flacăra autonomiei cu ocazia Zilei Autonomiei Ținutului Secuiesc. Citez din proclamația Consiliului Național Secuiesc cu această ocazie. Noi în Ardeal și în Ținutul Secuiesc suntem acasă și nu vom pleca niciodată. Iar dacă vreodată cineva va trebui să plece, nu noi vom fi aceia. Cu privire la aceste probleme se poate spune că România este rușinea Europei. Autonomia Ținutului Secuiesc, libertatea Ținutului Secuiesc”, a declarat deputatul Kulcsár-Terza József-György.

Nu e doar un derapaj al deputatului UDMR

Deputatul Kulcsár-Terza József-György a fost ales în 2016 și s-a remarcat prin depunerea, în repetate rânduri, a unui proiect de lege pentru autonomia Ținutului Secuiesc. De altfel, pe pagina sa de Facebook, toate postările se referă doar la autonomia Ținutului Secuiesc.

În urmă cu câţiva ani declara că ziua de 1 Decembrie reprezintă pentru comunitatea maghiară o zi de doliu național.

„Având în vedere că în România este sărbătoare națională la 1 decembrie 1918, ziua Adunării Generale de la de la Alba Iulia, trebuie să declarăm din nou că această zi nu dă niciun motiv pentru comunitatea noastră națională maghiară din Transilvania să sărbătorească și o considerăm o zi de doliu.”, scria Kulcsár-Terza József-György, într-un mesaj publicat pe Facebook.

