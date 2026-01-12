Plagiatul lui Radu Marinescu. Cine vrea să îl dea afară din Guvern și de ce

Apar noi teorii în privința plagiatului lui Radu Marinescu. Sunt voci care susțin că devăluirile privind plagiatul ministrului Justiției vin în momentul în care se fac numirile pentru șefii parchetelor.

Plagiatul, conspirație împotriva lui Marinescu?

Dezvăluirile privind plagiatul lui Radu Marinescu dau naștere unei noi teorii a conspirației. Bolojan vrea să îl dea afară pentru a numi el șefii parchetelor. Cel puțin asta susține avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM.

„Radu Marinescu a apucat să spună că numirile șefilor parchetelor nu au cum să fie politice pentru că legea nu permite, așa că de mâine trebuie să plece acasă. Evident, dacă un ministru, fie el și de justiție, își dă demisia sau este demis, președintele numește un ministru interimar, care poate fi și Ilie Bolojan. Procedura de desemnare a procurorilor șefi continuă, dar cel ce se opune numirilor pe criterii politice, fie și numai declarativ, nu mai e.”, scrie Adrian Toni Neacșu.

Din PNL au apărut primele reacții

Și, parcă pentru a confirma această teorie, din PNL au și venit primele reacții critice după dezvăluirile privind plagiatul lui .

„Cu siguranță, dacă se adeverește, este foarte greu să rămâi în echipa ministerială cu o asemenea acuză care să te urmărească, pentru că practic muți toată discuția spre integritatea ta, nu spre ce faci, ce trebuie să faci sau lucrurile importante pentru ministerul pe care-l gestionezi.

Din punctul ăsta de vedere nu cred că cineva va ține în brațe un ministru care are niște probleme de integritate, indiferent cum se numește acel ministru, că e de la PSD, USR sau PNL. Ați văzut, a fost cazul Moșteanu, a rezistat două zile. După două zile a plecat.

În momentul în care apare un scandal de genul ăsta, și au fost câteva exemple, în general întotdeauna s-au produs consecințe. Mai curând sau mai târziu, în situația în care acuzațiile au avut un oarecare fundament, s-a produs consecința plecării persoanei respective din funcția ministerială.” a declarat , liderul senatorilor PNL și avocat, pentru Hotnews.