Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a anunțat că va exista o cercetare disciplinară după incidentul de azi cu ofițerul de presă al Guvernului, pe culoarele Parlamentului. Dogioiu a insistat că premierul Ilie Bolojan e deschis comunicării publice, lucru demonstrat de faptul că a organizat 13 conferințe de presă de când a preluat funcția. Aceasta a mai precizat că „a fost un exces de zel” din partea angajatului Guvernului și că „nu aș vrea să rămânem cu impresia că cineva de la Guvern vrea să fie agresiv, violent cu presă”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Dogioiu, declarații după incidentul cu ofițerul de presă

„Am avut o reacție a Guvernului, în care am explicat public regretul pentru ceea ce mi s-a părut o atitudine nepotrivită, un exces de zel al ofițerului de presă, care nu a fost, însă, rău intenționat, după cum v-ar putea spune din interacțiuni de presă chiar jurnaliști acreditați la Palatul Victoria care au de-a face cu el în fiecare zi.

A fost un exces de zel, un moment în care a încercat să se impună mai tare în fața jurnaliștilor și pentru care eu am exprimat regretele echipei de comunicare a Guvernului. Nu e firesc ca un angajat al Guvernului să aibă o interacțiune fizică cu junaliștii. (…)

Nu s-a pus problema ca ofițerul de presă să primească indicații să procedeze astfel. El le-a spus jurnaliștilor că dl Bolojan nu va face declarații de presă pe holul Parlamentului, ceea ce e o repetare a unui principiu pe care dl Bolojan îl aplică de când și-a început mandatul de premier. Face declarații în cadrul organizat. Inclusiv la dvs în studio a fost de două ori. Nu a limitat întrebările”, a declarat Ioana Ene Dogioiu.

Dogioiu: Va exista o cercetare disciplinară

Aceasta a precizat apoi că toți ofițerii de presă de la Guvern au o relație foarte bună cu presa, iar ce s-a întâmplat acum e „un exces de zel” și „din mimica lui se vede că nu avea o intenție agresivă”.

Dogioiu a mai afirmat că, după incident, mai mulți jurnaliști care au fost de față i-au scris și au cerut ca ofițerul de presă în cauză să nu fie sancționat.

„Va exista o cercetare disciplinară, ne vom lămuri exact ce s-a întâmplat și de ce. Nu în condiții de inflamare generală. În orice caz, nu aș vrea să rămânem cu impresia că cineva de la Guvern vrea să fie agresiv, violent cu presă. Sub nicio formă! Singura exigență pe care o are premierul e a unei comunicări pe care dânsul o consideră civilizată, adică nu alergat pe holuri cu microfoane, cu înghesuit pe la lifturi”, a mai declarat Ioana Ene Dogioiu.