S-a aflat cauza decesului lui Emeric Ienei. Fotbalul românesc este în doliu după ce legendarul antrenor a murit la vârsta de 88 de ani.

Cauza decesului. De ce a murit Emeric Ienei

Regretatul sportiv a murit acasă, înconjurat de familie, în urma unei comoții cerebrale, potrivit . Supranumit „Gentlemanul fotbalului românesc”, Ienei rămâne o figură emblematică pentru sportul din România, un om care a demonstrat că performanța se face cu respect și eleganță.

Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare. Ceremonia de înmormântare va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 14:00, la cimitirul Rulikowski din Oradea.

Ce performanțe a obținut Emeric Ienei în carieră

De numele lui Emeric Ienei se leagă cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1986, la Sevilla. Atunci, Steaua București, echipa pe care o antrena, a învins Barcelona după celebra serie de penalty-uri apărate de Duckadam.

„Nu ne-a fost numai antrenor, a fost un părinte, un om care ne-a învăţat multe, care a ştiut să ne ajute în momentele grele. Ne-a făcut să credem că suntem cei mai buni”, a spus Gabi Balint.

Ștefan Iovan a completat: „Nea Imi, pentru Steaua şi pentru fotbalul românesc a însemnat enorm.”

„A fost, este și va rămâne singurul gentleman al fotbalului românesc. De o educație incredibilă. Avea o aură specială. Era un adevărat gentleman”, a spus Florin Răducioiu.

Și a avut un mesaj emoţionant: „Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea”.

O viață dedicată sportului și familiei. Cu cine a fost căsătorit

În afara terenului, Emeric Ienei a trăit o viață discretă. A fost căsătorit cu actrița Vasilica Tastaman, cu care are un fiu, și, ulterior, cu Ileana Gyulai, campioană olimpică la scrimă. Ileana Gyulai i-a fost alături peste 40 de ani. După moartea ei, în 2021, s-a retras la Oradea, locul unde și-a petrecut ultimii ani.

„A fost internat prin serviciul nostru în data de 16 octombrie… s-a externat în data de 30”, a precizat medicul Hadrian Borcea, medic şef UPU SMURD Oradea.

Emeric Ienei s-a stins acasă, liniștit, așa cum și-a trăit întreaga viață.