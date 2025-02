Dragnea: Ciolacu a mințit și cu o prostie de factură în scandalul Nordis. Promisiunea de protecție totală a fost, doar că Ciolacu n-a mai intrat în turul 2 și acum procurorii încep să sape. Nici el, nici Iohannis nu vor demisiona (VIDEO)

Liviu Dragnea, fost lider PSD, nu crede că președintele Klaus Iohannis va demisiona din funcție. Acesta nu crede nici în demisia premierului Marcel Ciolacu, actualul lider PSD, în contextul scandalului Nordis.

Dragnea l-a acuzat pe Ciolacu de faptul că a mințit pe acest subiect și a susținut că atât dezvoltatorii Nordis, cât și Ciolacu însuși au avut un soi de protecție până acum. „Credeți că dacă Ciolacu ar fi ieșit președinte, am mai fi văzut aceste percheziții DIICOT? Eu vă garantez că nu”, a afirmat fostul lider PSD.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Dragnea nu crede că Iohannis va demisiona

Luni, Klaus Iohannis a convocat liderii coaliției la consultări. Întrebat dacă crede că Iohannis își va depune demisia, Dragnea a răspuns: „Eu nu cred așa ceva, ar fi ceva senzațional, doar că nu cred că face lucrul ăsta. S-ar putea să discute și despre scandalul momentului, cu Nordis, cu implicarea serioasă a lui Ciolacu și a lui Grindeanu, dar eu am foarte mari rezerve că vreunul din cei doi, Iohannis sau Ciolacu, își vor da demisia”.

Dragnea, despre Nordis și liderii PSD

„Principala relație dintre ei a fost legată de bani, mulți bani. Da, am văzut cu toții, s-a bâlbâit Ciolacu luni de zile cu problema avioanelor private cu care au mers împreună cu cei de la Nordis, pe care e clar că nu le-au plătit. Apoi a venit cu în ajunul Crăciunului, despre care a spus că a plătit-o din cont. Acum câteva zile cu chitanțe. Asta înseamnă să plătești cash. Deci iar o altă minciună.

Problema nu e doar acele deplasări cu avionul privat, problema e mult mai adâncă din ce am auzit, și am vorbit cu mulți oameni în ultimele luni. Foarte mulți m-au întrebat cum e posibil să se desfășoare o asemenea escrocherie la asemenea nivel, la o asemenea dimensiune. Nu știu despre ce e sume e vorba, 195 de milioane de euro cât spunea DIICOT, oricum e ceva uriaș și, din cât am înțeles, e un caz unic în Europa. Aici nu e vorba de tupeul celor care au imaginat acest mecanism, e vorba de faptul că au avut asigurată protecție totală. (…)

Credeți că dacă Ciolacu ar fi ieșit președinte am mai fi văzut aceste percheziții DICOT? Eu vă garantez că nu. Adică promisiunea de protecție totală a fost, doar că Ciolacu n-a mai intrat în turul 2 și acum procurorii încep să sape”, a mai declarat Liviu Dragnea.