Dragoș Anastasiu: Premierul Ilie Bolojan nu mi-a cerut să demisionez. A fost decizia mea (VIDEO)

Dragoș Anastasiu a precizat duminică în cadrul conferinței de presă în care din Guvernul condus de Ilie Bolojan, că premierul nu i-a cerut să demisioneze, ci a fost o decizie proprie.

Dragoș Anastasiu, despre decizia de a demisiona

Întrebat când a vorbit prima și ultima dată cu premierul de la izbucnirea controverselor privind mituirea unei inspectoare ANAF, Dragoș Anastasiu a precizat:

“Sincer nici nu mai știu, pentru că am vorbit în fiecare zi. Ultima dată cred că acum 2-3 ore. M-a întrebat ce cred, i-am spus ce cred. Decizia este a mea. Punct. El a spus că respectă decizia mea”.

Dragoș Anastasiu a mai precizat că nu a discutat anterior cu premierul sau cu președintele Nicușor Dan despre implicarea sa în dosarul de corupție al inspectoarei ANAF:

“Eu nu le-am spus. Ce au făcut instituțiile statului nu știu.

Dacă am zis că nu am vorbit cu președintele și cu premierul, nu am vorbit cu ei despre această temă”.