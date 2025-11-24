Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, a vorbit despre relația sa cu Nicușor Dan și a invocat două situații în care, pe moment, n-a înțeles deciziile președintelui. „În ambele cazuri, pot să spun că a văzut mai bine decât mine”, a admis Drulă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Cătălin Drulă i-a făcut campanie lui Nicușor Dan

„Îl știu pe Nicușor Dan din 2012, când a candidat prima dată la Primăria Capitalei. Contracandidații erau atunci domnii Prigoană și Oprescu, care voia să fie reales. Un independent, olimpic ca mine – el la mate, eu la info. Suntem generații diferite, cu 10 ani mai mare. Am văzut o rază de speranță pentru o politică altfel. în strângerea de semnături, am donat din salariul de IT-ist, am convins și alți prieteni IT-iști să doneze pentru campanie.

A fost un rezultat impresionant pentru o primă participare, cred că a avut 9%, undeva la 70.000 de voturi, ceea ce pentru 2012, pentru un independent, era ceva fantastic. De atunci am rămas mult în legătură pe multe teme civice – infrastructură pentru biciclete, dezvoltarea orașului…”, a declarat candidatul USR, care lui Nicușor Dan.

Cătălin Drulă, despre momentele în care a fost în dezacord cu Nicușor Dan

„Am fost în dezacord la două momente pe care le-am înțeles ulterior. El a zis că n-avea nevoie, în 2017, de o poziționare pe axa conservator – mai liberal. Nu zice progresist, doar liberal. S-a gândit la o umbrelă mai mare.

Și, la fel, n-aș zice că e un dezacord, dar un moment în care eu n-am înțeles foarte bine a fost la început, când și-a depus candidatura la Președinție.

În ambele cazuri, pot să spun că a văzut mai bine decât mine, un proiect mai larg, și probabil are simțul ăsta al societății. Am înțeles apoi foarte bine, ca noi toți, că nu știu ce ne făceam fără candidatura lui Nicușor Dan. (…)

Am vorbit și cu el și mi s-a părut, în contextul de atunci… Știți că noi a trebuit să renunțăm la propriul nostru candidat… Mi s-a părut decizia corectă și în continuare mi se pare. Altfel, noi am lucrat foarte bine. Și ca ministru, cu el primar, am introdus biletul unic autobuz – metrou”, a mai afirmat Cătălin Drulă.