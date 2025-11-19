Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a vorbit despre relația sa de ani de zile cu Nicușor Dan și a explicat de ce susținerea președintelui este importantă pentru proiectele de dezvoltare ale Bucureștiului.

Ce a spus Cătălin Drulă despre relația sa cu Nicușor Dan

„Eu l-am susținut pe Nicușor Dan întotdeauna. În 2012 a fost prima mea implicare în campania unui independent, matematician, care s-a luat la trântă cu Sorin Oprescu și cu dl Prigoană. Ăștia erau candidații principali. Și a reușit, totuși, un rezultat excepțional pentru cineva care a venit de nicăieri. Și am fost cetățeni pur și simplu care ne-am strâns în jurul candidaturii, am strâns niște bănuți, am strâns semnături…

Apoi a venit momentul 2016 când și noi, din guvernul tehnocrat, am intrat în USR.

În 2020 l-am susținut alături de PNL, un proiect de dreapta, în 2024 ne-am trezit că partenerii noștri de pe dreapta (PNL) s-au dus cu cei de pe stânga (cu PSD) și au fost împotriva dlui Nicușor Dan”, a rememorat Cătălin Drulă, în podcastul .

Întrebat despre neînțelegerile de-a lungul timpului, acesta a răspuns: „Deci 2012, 2016, 2020, 2024 și 2025 am fost alături de el. Altfel, discuții la un moment dat intern în USR, că am mai discutat și altceva, asta se întâmplă în orice partid”.

De ce e importantă susținerea lui Nicușor Dan pentru Cătălin Drulă

„Dar, în particular, eu cu Nicușor Dan avem această relație care ne leagă pe de preocupare și pasiune comună pentru o cauză publică.

Faptul că mi-a făcut bucuria mele președintele țări cred că spune totul.

Eu nu mă bucur aici de susținerea lui electorală, că nici președintele Dan n-are voturile într-un sac, n-am nici eu. Mă bucur că, după 7 decembrie, voi avea , că avem ca să facem în sfârșit proiectele mari. Bucureștiul n-a avut un aliat la nivel central de foarte mult timp”.