Drulă: Nervozitatea care se simte la Ciucu e pentru că începe să se confrunte cu propriul trecut. S-a dat cu PSD. Anul trecut a făcut campanie cu Mutu de la PSD (VIDEO)

Traian Avarvarei
27 nov. 2025, 22:15
Cuprins
  1. Drulă, despre Ciucu: Un pic de penitență n-ar strica
  2. Drulă, despre trecutul lui Ciucu

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, l-a acuzat pe Ciprian Ciucu (PNL), primarul Sectorului 6 și contracandidatul său, că nu-și asumă greșelile trecutului. Printre altele, Drulă i-a reproșat lui Ciucu faptul s-a dat cu PSD. Chiar anul trecut Ciucu și-a înnoit mandatul de primar de sector candidând sub alianța PSD-PNL. Asta în contextul în care Ludovic Orban tocmai și-a anunțat sprijinul pentru Ciprian Ciucu pe motiv că „vreau să am garanția că Primăria Capitalei nu va încăpea din nou pe mâna caracatiței PSD”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Drulă, despre Ciucu: Un pic de penitență n-ar strica

„Așa cum spune dl profesor (Cristian Preda), dl Ciucu să rămână la Sectorul 6, să-și facă treaba acolo, dar un pic de penitență n-ar strica. Să spui: ”am înțeles mesajul oamenilor, am înțeles că nu cu PSD”. Că dl Bolojan așa a spus când a venit în Guvern: ”am înțeles că am făcut greșeli în anii trecuți, că au guvernat Ciolacu și noi am fost cei care i-am permis să facă de toate, a guvernat dl Ciucă…”. Acum, bucureștenii au fost cumva trădați în votul pe care l-au dat și există o singură continuare logică a acestui proiect”, a declarat Cătălin Drulă.
Acesta l-a mai acuzat pe Ciucu de faptul că face un joc dublu, în sensul că uneori se laudă cu partidul său, PNL, alteori spune: ”de ce mă judecați după partidul meu? că eu sunt doar un om”.

Drulă, despre trecutul lui Ciucu

„Nervozitatea care se simte la dl Ciucu e pentru că începe să se confrunte cu propriul trecut. Spera să treacă prin campania asta… (…) Sunt decizii pe care le-a luat, oameni pe care i-a susținut. A făcut anul trecut campanie cu dl Mutu de la PSD. Erau coșefi de campanie.
Dumnealui (Ciucu) era șef de campanie al dlui Ciucă, care a condus acea strategie în care au băgat promovare în Georgescu pe Tiktok, pentru că voiau să-l scadă pe Simion și să crească pe altcineva pe culoarul suveranist. A fost șef de campanie. Și mereu se ascunde și spune: ”judecați-mă doar pe mine, nu ce am făcut, nu cine sunt eu din PNL”. (…)

Bun, ai luat o decizie proastă că ai fost cu PSD, dar, Ciprian, tu te-ai ales în 2020 cu sprijinul USR, cu încrederea USR. Colegii mei au fost în campanie, nu-l știa nimeni pe Ciucu. A fost un acord pe care l-am avut cu Ludovic Orban, care acum se pozează cu Ciucu. (…)

Ba te dai cu PSD, ba nu mai ești cu PSD, ba spui că Nicușor Dan e… Cum spunea dl Ciucu, că ”nu e bun, că nu ia decizii, că nu răspunde la telefon”… Acum spune: ”PNL dintotdeauna a susținut proiectele lui Nicușor Dan”. Și a spus chiar președintele: ”Nu-mi permite Constituția să spun ce au făcut cei doi primari de sector în relație cu speculatorii imobiliari””, a mai declarat Cătălin Drulă.

Catalin Drula
