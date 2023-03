Drulă: Budăi putea să mărească pensiile mai mult dacă voia / Ciolacu să admită public faptul că nu vrea desființarea pensiilor speciale. O reformă ar însemna că Ciucă nu mai încasează 18.000 de lei, ci 9.000. Credeți că se poate descurca cu 9.000? (VIDEO)

Cătălin Drulă, președintele USR, a acuzat din nou PSD și PNL că doar mimează că vor eliminarea privilegiilor numite pensii speciale.

Drulă a susținut că USR a depus în Parlament de desființare a pensiilor speciale ale parlamentarilor și primarilor, proiecte perfect constituționale, dar care sunt blocate de PSD și PNL. Drulă l-a și provocat pe Marcel Ciolacu, liderul social-democraților, să spună sincer, deschis, dacă vrea menținerea acestor privilegii, iar dacă nu vrea, atunci să voteze proiectele.

Drulă a mai afirmat că premierul Nicoale Ciucă, președintele PNL, e direct vizat în cauză deoarece pe lângă uriașa indemnizație de prim-ministru.

Totodată, liderul USR a mai susținut că reproșurile lui Marius Budăi (PSD), ministrul Muncii, legate de plafonul de 9,4% din PIB pentru pensii fixat în PNRR sunt doar niște pretexte deoarece procentul pentru pensii anul acesta e de 7,8% din PIB, deci dacă PSD chiar voia să mărească pensiile oamenilor, o putea face.

Președintele USR a mai susținut că dacă pensiile speciale nu se desființează, ni se vor bloca bani din PNRR. De asemnea, a insistat că nu trebuie să facem reformele din Plan pentru că ne obligă Bruxelles-ul, ci pentru noi, pentru a trăi într-o Românie mai bună. Neîndeplinirea acestor reforme și neîncasarea banilor ar fi „o trădare de țară”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Drulă (USR) acuză PSD și PNL că doar mimează că vor desființarea pensiilor speciale

„Avem două legi depuse de USR, una pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor (…) și dl Ciolacu o ține la sertar, una de desființare a pensiilor speciale ale primarilor. Dacă ar fi cât de cât serioși… și l-am provocat pe dl Ciolacu să arate bărbăție politică și să spună ”da, cred că trebuie să aibă parlamentarii și primarii pensii speciale” dacă asta crede. Dacă nu, să adoptăm proiectele USR care sunt valide constituțional, nu e nicio problemă cu ele.

Pe lângă asta, știm că dl Ciucă are pesnie specială de 18.000 de lei, iar pensia medie a fost anul trecut 1.775 de lei. Pensia medie contributivă e de 10 ori mai mică decât pensia dlui Ciucă”, a declarat președintele USR.

Cătălin Drulă (USR), replică pentru Marius Budăi (PSD) pe subiectul PNRR – pensii

„Miza sunt specialii, sunt oameni cu pensii de mii și mii de euro pe care nu vor să le piardă și care sunt influenți. Asta e miza și nu au curajul să și asume dacă asta e viziunea, că România trebuie să plătească 12 miliarde pe an pensii speciale, în timp ce pentru pensionarii cu pensii contributive… Știți că PSD le-a promis 40% creștere. Unde e creșterea de 40%?

anul trecut dl Budăi că , ” , pusă de USR”. Păi toate pensiile, inclusiv cele speciale, sunt anul acesta la 7,8%. Mai era cale lungă luminii să-i ajungă dacă voiau să crească pensiile mai mult de atât.

De ce-i mint pe oameni? De ce fac aceste promisiuni fără acoperire și de ce-i apără pe privilegiați și pe speciali? Astea sunt întrebările la care se vor găsi răspunsurile, că știu că vine un val în 2024 și știu că de răspunderea aceasta nu vor putea fugi”, a continuat Drulă.

Drulă: Ar trebui să facem reformele din PNRR nu pentru Bruxelles, ci pentru România

„Refomele astea sunt, de fapt, pentru România, nu sunt pentru Bruxelles, nu sunt pentru USR sau pentru mine, sunt reforme bune pentru România, să ai pensii pe criterii de contributivitate, de echitate.

Toate reformele din PNRR sunt lucruri de care România are nevoie și care la un moment dat sunt dureroase. Că dl Ciucă n-o să mai ia 18.000 lei pensie pe lună, o să ia 9.000. Credeți că se poate descurca cu 9.000? Oricum are și indemnizația de premier, care e vreo 12.000 de lei. Poate-i ajung banii ăștia cumva pe lângă tot protocolul…”, mai declarat Cătălin Drulă.