Acasa » Politică » Drulă: „Nu rezolvi problema transportului făcând un pasaj cu luminițe”. Soluția pentru trafic propusă de candidatul USR (VIDEO)

Drulă: „Nu rezolvi problema transportului făcând un pasaj cu luminițe”. Soluția pentru trafic propusă de candidatul USR (VIDEO)

Traian Avarvarei
17 nov. 2025, 18:14
Sursă foto: Inquam/Octav Ganea

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat că serviciul de metrou s-a degradat în București și problema traficului, în general, e tot mai acută. El propune un plan integrat care să rezolve această problemă. „Planul ăsta costă niște zeci de miliarde de lei. Vestea bună e că dacă facem buget unic, avem banii să-l implementăm. Ne ținem de el 5 – 8 ani și o să vedem rezultate tot mai mult”, a afirmat Drulă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV

Cum vrea Drulă să rezolve problema traficului în Capitală

„Serviciul de metrou s-a degradat, adică pe linia M2 a crescut la 3 minute intervalul la orele de vârf. Era aproape un minut jumate într-o perioadă și face ca oamenii să nu se poată urca în primul și al doilea metrou. Am ajuns și noi în situația asta. Dar pe alte relații, de exemplu dacă stai în Drumul Taberei și lucrezi în Pipera, succes! Ori schimbi trei metrouri, că la metroul M5 nu există continuarea de la Eroilor mai departe… Dacă stai în Metalurgiei, unde s-au construit blocuri peste blocuri și sunt 10.000 de oameni, și vrei să-și duci copilul la grădiniță, trebuie să mergi în Ghencea.

Și atunci întregirea inelelor de trafic pe zona rutieră, inelul median, legătura din strada Brașov, Alexandriei, până în strada Luică, mai sunt intervenții de făcut și pe inelul interior, completarea rețelei de tramvai, investiții în linii de metrou pe care le putem face din banii noștri, ai bucureștenilor.

Metroul se poate lua la Capitală, se poate integra cu STB. Sunt, cred, 10.000 de angajați la STB și vreo 5.000 la Metrorex, deci 15.000 în total. Putem face o nouă unitate, mai eficientă, cu funcțiunile care se duplică să nu mai fie acolo, să fie integrată rețeaua, să investim serios și sunt soluții care nu sunt magice. Sunt soluțiile de la Viena, de la Budapesta, de la Paris,

Toată lumea are problema cu transportul și nimeni n-a putut s-o rezolve făcând un pasaj cu luminițe și nici două pasaje cu luminițe. Nici dacă faci 100 de pasaje cu luminițe nu se va rezolva. Se rezolvă oferind și alternative la mașină. Pentru ce rămâne ca trafic auto, trebuie zona de drumuri radiale și aceste inele, ca să fie foarte eficient până la park & ride-uri. Sunt soluțiile care sunt în orice oraș. (…)

Trebuie gândit un plan în ansamblu. Planul ăsta costă niște zeci de miliarde de lei. Vestea bună e că dacă facem buget unic, avem banii să-l implementăm. Ne ținem de el 5 – 8 ani și o să vedem rezultate tot mai mult. Nu e magie, e inginerie”, a explicat Cătălin Drulă, pentru B1 TV.

