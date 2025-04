Elena Lasconi, atacuri în rafală la adresa „puciștilor” din USR: „Fac jocul sistemului. Sunt șantajabili” / „După ce voi câștiga președinția României sper să se facă reformă în USR”

Elena Lasconi a lansat critici dure la adresa conducerii USR care a decis miercuri retragerea susținerii pentru candidatura sa la alegerile prezidențiale. Într-o intervenție pentru B1 TV, aceasta i-a acuzat pe membrii Biroului Național că “fac jocul sistemului”.

Elena Lasconi a precizat că nu va renunța la președinția partidului:

“Acești colegi, cei 16, fac jocul sistemului. Eu nu am să cedez în fața sistemului. Am să merg în continuare, am să lupt în continuare pentru că știu că sunt alternativa.

Nu cred că ei sunt buricul pământului și nu cred că ei sunt mai tari decât Congresul și Congresul a ales un candidat, asta înseamnă că partidul ar trebui să pună la dispoziție toate resursele necesare pentru a susține candidatul la prezidențiale. Da, ei încearcă să facă asta, tocmai de aceea eu fac apel la românii de bună credință să ia mesajele mele, să le rostogolească, să le distribuie, să vorbească despre lucrurile pe care vor să le fac pentru oameni. Astăzi am obosit vorbind doar despre acest scandal pe care ei l-au provocat, despre acest puci în loc să fi avut tribună pentru a le spune românilor ce vreau să fac când voi ajunge președintele României”.

Elena Lasconi a mai spus că retragerea sprijinului va face rău USR:

“Oamenii sunt scârbiți de scandaluri în spațiul public, eu condamn această atitudine și această lipsă de respect pentru români. Ei nu îi respectă pe români! Au vrut să facă niște negocieri pentru voturile pe care le-am primit eu. Jumătate de milion de voturi l-am primit de la oameni care nua r fi votat niciodată cu USR. Ce tupeu să ai, să negociezi tu voturile mele și procentele pe care aș putea să le iau fără să lupți, fără să faci campanie. E de noaptea minții ce se întâmplă. Va face foarte mult rău partidului.

Sper ca după alegerile prezidențiale după ce voi câștiga președinția României să se facă reformă în USR pentru că altfel USR o să intre în moarte clinică.

Sistemul știe foarte clar, pentru că am avut multe interacțiuni în ultimele luni că eu nu sunt șantajabilă, că nu sunt intimidabilă și poate că au găsit colegi care sunt. Acum pot să cred absolut orice după ce am văzut puciul în desfășurare”.