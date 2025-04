Elena Lasconi, despre Nicușor Dan: Este încăpățânat! De ce ne chinuim noi să băgăm în turul 2 un candidat care va pierde? Arată foarte clar toate studiile

Elena , președinta USR și candidată la , a discutat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, despre Nicușor Dan, subliniind că acesta este un politician încăpățânat și cu o poziție fermă.

“De ce ne chinuim noi să băgăm în turul 2 un candidat care va pierde? Arată foarte clar toate studiile”, a mai afirmat Lasconi.

„El nu cedează”

Elena Lasconi a fost întrebată dacă a încercat să-l determine pe Nicușor Dan să se retragă, totuși, pe ultima sută de metri.

“Eu, din câte știu de la colegii mei, care l-au cunoscut mai bine, pentru că eu nu-l cunosc atât de bine, știu că el este încăpățânat și în bune, și în rele.

El nu cedează, adică poate să fie și în lucrurile bune, dar și în cele care sunt rele. Eu aș vrea să înțeleg, dar mi-e foarte greu să înțeleg, cum există presiunea asta publică, pe care cred că ați văzut-o și ați auzit de câte ori – retrage-te Lasconi, retrage-te Lasconi, retrage-te Lasconi. Numai despre asta s-a discutat și despre ieșirile nefericite ale colegilor mei, din urmă cu câteva luni, în care tot asta se spunea, adică se dădea un semnal de slăbiciune. De ce ne chinuim noi să băgăm în turul 2 un candidat care pierde în turul 2? La el mă refer. Adică, arată foarte clar toate studiile.

Ultimul sondaj despre care spuneau cei 16, comandat de USR, arată în analiza sociologică că dacă eu aș face lucrul acesta, m-aș retrage, el nu ar intra în turul 2. Mai mult decât atât, eu vă întreb, în condițiile în care noi avem peste 40 % nehotărâți, în România, în momentul de față, și jumătate sunt tineri și cealalta jumătate sunt femei între 30 și 60 de ani. Eu vă întreb, eu am avut, concret, la urne peste 600.000 de voturi care sunt voturi care vin de la oameni care nu ar fi votat niciodată USR-ul, adică am avut inclusiv din zona PSD, din zona femei din partidele izolaționiste, eu vă întreb la modul foarte serios și îi întreb și pe sociologi. Nu are cum să primească …”