Elena Lasconi și-a depus candidatura la prezidențiale: “Pe 4 mai avem nevoie să ni se facă dreptate. Avem nevoie de alegeri sigure și corecte. Alegerea mea este Europa și parteneriatul strategic cu SUA” (VIDEO)

Președinta USR, , și-a depus, joi, la , candidatura la alegerile prezidențiale care vor avea loc în luna mai.

Lasconi a subliniat importanța de a nu repeta greșelile făcute anul trecut. Ea a afirmat că pe 4 mai este necesar să se facă dreptate și că avem nevoie de alegeri sigure și corecte.

De asemenea, Elena Lasconi a criticat corupția din politică, afirmând că românii nu mai doresc politicieni corupți și că este necesar un guvern cu mai puțini politicieni și un Parlament mai eficient, cu mai puțini parlamentari. Lasconi a promis că, dacă va fi aleasă președinte, va asculta vocea cetățenilor și va lupta împotriva corupției.

„Eu am curajul să spun că alegerea mea este Europa și parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii”

“Nici eu nici dumneavoastră, nici statul roman nu a simțit pericolul, nu a știut pericolul în acel moment. Practic, ni s-a jucat soarta la ruleta rusească, în timp ce responsabilii noștri stăteau cu ochii larg închiși. Nu mai trebuie să repetăm greșelile de anul trecut.

Pe 4 mai avem nevoie să ni se facă dreptate. Avem nevoie de alegeri sigure, avem nevoie de alegeri corecte. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Vreau să le mulțumesc miilor, zecilor de mii, sutelor de mii de români care și-au dat semnătura pentru ca eu, astăzi, să pot să îmi depun candidatura.

Fiecare vot, fiecare semnătură mă obligă să fac ceea ce este drept în vremurile complicate pe care le trăim.

Vreau să vă mulțumesc vouă, dragi colegi, să le mulțumesc tuturor colegilor care au strâns aceste semnături în stradă. Vreau să le mulțumesc și colegilor care mă critică pentru că asta mă determină să fiu de la o zi la alta și mai bună, și mai bătăioasă, ai e clar.

Știu și știți și dumneavoastră că nu sunt perfectă, dar am curaj să fac dreptate. Anul trecut, în campania de anul trecut, am fost candidatul care a dat cele mai multe teste în fața românilor. Pe unele nu le-am trecut așa cum aș fi vrut sau cum ar fi vrut cei din jurul meu, dar vă asigur că am învățat din greșeli. Eu știu să ascult și să învăț. Fac asta zi de zi. Și mai important este că mă înconjor de oameni care știu mai bine. Eu cred că românii deja au făcut niște alegeri.

Și când spun asta, mă gândesc la oameni ca voi, la majoritatea oamenilor ca voi care, astăzi, nu mai trebuie să aleagă între Rusia și Uniunea Europeană. Doar politicieni trădători de țară sunt în adorație pentru dictatura putinistă. Doar ei … Eu am curajul să spun că alegerea mea este Europa și parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii”, a declarat președinta USR.

„Eu am curaj să vă spun că alegerea mea este hoții să facă pușcărie”

“Majoritatea oamenilor ca voi au spus foarte clar că nu mai vor politicieni corupți dintr-un sistem putred construit pe hoție vreme de 35 de ani. Doar politicienii corupți se țin cu dinții de putere și au ținut această țară ostatică doar pentru ei și interesele lor.

Eu am curaj și vă spun că alegerea mea este pentru un guvern cu mai puțini politicieni, un Parlament cu mai puțini parlamentari, instituții fără nepoți și un buget cu cheltuielile făcute transparent, la vedere. Majoritatea oamenilor ca voi nu mai vor să fie forțați să dea șpagă.

Ei au ales să-și ia banii înapoi de la corupții acestei țări. Doar politicieni sulfuroși, care se țin de putere și care vor să ia și mai multe milioane mită, șpagă, doar ei mai vor să rămână la putere pentru a lua șpagă.

Eu am curaj să vă spun că alegerea mea este hoții să facă pușcărie. Hoții să fie judecați și nu iertați și, mai ales, să recuperăm banii de la acești hoți, care au furat românii.

Ca președinte al României o să mă uit în continuare în ochii voștri, o să vă ascult și o să vorbesc cu voi. Vin dintre voi, tot ce am realizat în viața asta a fost cu multă muncă, făcută zi de zi. Vreme de 25 de ani, cât am fost jurnalist, m-am întâlnit cu sute de mii de români, am ascultat sute de mii de povești.

Fraților, vă știu dorințele, vă știu speranțele, vă știu lacrimile văzute și nevăzute și tocmai de aceea, în calitate de președinte, voi lua vocea voastră și o s-o duc în ședințele guvernului, la tribuna Parlamentului pentru a vi se face dreptate. Asta voi face în calitate de președinte al României.

În plus, înțeleg deznădejdea și deziluzia românilor care intenționau să-l voteze pe Georgescu. Din punctul meu de vedere, acest candidat a fost un pericol pentru România, dar acum, mai mult ca niciodată, trebuie să vorbim cu acești oameni și tocmai de aceea vă spun că în următoarele săptămâni voi organiza dezbateri în mai multe locuri, în care voi vorbi și cu susținătorii mei, dar mai ales cu cei care l-au votat pe Georgescu”, a mai spus Lasconi.