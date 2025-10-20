B1 Inregistrari!
Un avantaj important pentru elevii care învață în alt oraș. Ce efecte va avea asupra participării la examen

Un avantaj important pentru elevii care învață în alt oraș. Ce efecte va avea asupra participării la examen

Iulia Petcu
20 oct. 2025, 20:56
Un avantaj important pentru elevii care învață în alt oraș. Ce efecte va avea asupra participării la examen
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cine sunt beneficiarii acestei modificări legislative
  2. Ce modificări aduce legea învățământului
  3. De ce este importantă această măsură pentru elevi și familiile lor

Senatul a adoptat un proiect legislativ care extinde transportul gratuit pentru elevii care învață în alt oraș. Măsura se aplică și pe durata probelor scrise ale examenului de Bacalaureat. Inițiativa urmărește să elimine o inechitate între elevii navetiști și cei din localitatea de domiciliu.

Cine sunt beneficiarii acestei modificări legislative

Propunerea vizează elevii din învățământul preuniversitar care fac naveta dintr-o altă localitate. Aceștia vor beneficia de gratuitate și în perioada probelor scrise la Bacalaureat. Documentul explică că legislația actuală limitează gratuitatea la perioada cursurilor școlare.

„Situaţia îi afectează, în mod direct, pe mii de elevi din întreaga ţară, în special pe cei care învaţă în altă localitate decât cea de domiciliu. Din momentul încheierii cursurilor, aceşti elevi nu mai beneficiază de gratuitate la transport, deşi sunt obligaţi să se deplaseze pentru susţinerea examenului de bacalaureat. Această realitate generează inechitate socială între elevii care locuiesc aproape de centrul de examen şi cei care trebuie să călătorească distanţe lungi, generând costuri suplimentare pentru familii, aflate deseori în situaţii de vulnerabilitate”, se arată în expunerea de motive.

Această măsură vine să corecteze diferențele între elevii care locuiesc aproape de centrele de examen și cei care trebuie să parcurgă distanțe mari. Prin urmare, elevii navetiști vor avea acces egal la examen, fără să fie afectați de costurile suplimentare.

Ce modificări aduce legea învățământului

Proiectul modifică articolul 83 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Noua prevedere introduce gratuitatea transportului și pentru perioada de desfășurare a Bacalaureatului. Astfel, elevii nu vor mai trebui să suporte costuri de navetă pentru probele scrise, reducând presiunea financiară asupra familiilor.

Inițiativa legislativă subliniază că mulți elevi pierd gratuitatea imediat după încheierea cursurilor, deși sunt obligați să se deplaseze la examen. Această situație afectează mai ales elevii din medii vulnerabile sau cu resurse limitate.

Proiectul a trecut de Senat cu 116 voturi „pentru”, șapte „împotrivă” și o abținere. După adoptarea în Senat, inițiativa va fi dezbătută în Camera Deputaților, care este forul decizional. Dacă va fi promulgată, măsura va fi aplicată încă din următoarea sesiune de Bacalaureat, beneficiind mii de elevi din întreaga țară.

De ce este importantă această măsură pentru elevi și familiile lor

Extinderea gratuității transportului oferă un sprijin concret elevilor care învață în altă localitate. Aceștia vor putea participa la examene fără costuri suplimentare, eliminând o sursă de stres financiar.

De asemenea, măsura promovează echitatea între elevii care locuiesc aproape de centrele de examen și cei care călătoresc distanțe mari. Prin aplicarea acestei legi, statul asigură acces egal la Bacalaureat pentru toți elevii.

Inițiativa legislativă reflectă și un efort de modernizare a legislației, adaptând normele la nevoile reale ale elevilor. Astfel, proiectul nu doar că reduce costurile, dar contribuie și la creșterea participării și a echității în sistemul educațional.

