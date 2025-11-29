Guvernul dă dovadă de perseverență în ceea ce privește tăierile de pensii ale magistraților. Însă, ședința de vineri nu a avut ca unic scop reforma pensiilor. Executivul a aprobat ultima rectificare bugetară din acest an, prin care s-a decis tăierea de fonduri de la mai multe ministere.

Ce valoare ar urma să aibă pensiile magistraților dacă noua lege propusă de Guvern va trece

Marțea viitoare, Ilie Bolojan urmează să își asume răspunderea în Parlament pentru o nouă lege privind pensiile magistraților. Reforma a fost adoptată de Guvern în ultima zi a termenelui limită impus de Comisia Europeană.

„Proiectul de lege privind pensiile magistraților este justificat de trei aspecte. Pe de o parte, de aspectul de accesare al fondurilor europene, de o minimă justiție socială prin corectarea unor nedreptăți, o pensionare prea rapidă și o pensie cât ultimul salariu, și, de asemenea, pentru a pune sistemul de pensii pe baze sustenabile în anii următori, în așa fel încât anii de contribuție la sistem să fie de natură a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii”, a declarat Ilie Bolojan, în cadrul ședinței de vineri.

Dacă proiectul Guvernului va trece, atunci pensia magistraților nu va putea depăși 70% din ultimul salariu net. Vechimea în câmpul muncii necesară pentru pensionare va crește și ea de la 25 la 35 ani, astfel încât magistrații să ajungă să se pensioneze nu la 48-50 de ani, cum se întâmplă în prezent, ci la 65 de ani, la fel ca orice alt angajat. Însă, această creștere a vârstei de pensionare nu se va întâmpla brusc, ci pe parcursul următorilor 15 ani.

Dacă nici această lege nu va fi adoptată, România riscă să piardă peste 230 de milioane de euro, din fonduri europene.

Ce a decis Executivul la ultima rectificare bugetară din 2025

Tot în cursul ședinței de ieri, a adoptat și ultima rectificare bugetară din 2025. Cea mai mare suplimentare de buget o va avea , respectiv 1.511 miliarde lei. Lista ministerelor care vor primi bani în plus continuă cu transporturile (750 milioane lei), dar și agricultura (80,8 milioane lei).

Când vine vorba de tăieri bugetare, cel mai mult a pierdut ministerul de Finanțe (2,089 miliarde lei) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (1,6 miliarde lei). Însă, scăderi de fonduri au fost și la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Public, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Guvernul își propune să ajungă la un deficit de 8,4% din PIB. Anul viitor, gaura din Buget ar trebui să scadp cu cel puțin 2 puncte procentuale.