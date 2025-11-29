B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Guvernul a aprobat ultima rectificare bugetară din 2025. Ministerele de la care s-au făcut cele mai mari tăieri

Guvernul a aprobat ultima rectificare bugetară din 2025. Ministerele de la care s-au făcut cele mai mari tăieri

B1.ro
29 nov. 2025, 08:33
Guvernul a aprobat ultima rectificare bugetară din 2025. Ministerele de la care s-au făcut cele mai mari tăieri
Sursa foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Ce valoare ar urma să aibă pensiile magistraților dacă noua lege propusă de Guvern va trece
  2. Ce a decis Executivul la ultima rectificare bugetară din 2025

Guvernul dă dovadă de perseverență în ceea ce privește tăierile de pensii ale magistraților. Însă, ședința de vineri nu a avut ca unic scop reforma pensiilor. Executivul a aprobat ultima rectificare bugetară din acest an, prin care s-a decis tăierea de fonduri de la mai multe ministere. 

Ce valoare ar urma să aibă pensiile magistraților dacă noua lege propusă de Guvern va trece

Marțea viitoare, Ilie Bolojan urmează să își asume răspunderea în Parlament pentru o nouă lege privind pensiile magistraților. Reforma a fost adoptată de Guvern în ultima zi a termenelui limită impus de Comisia Europeană.

„Proiectul de lege privind pensiile magistraților este justificat de trei aspecte. Pe de o parte, de aspectul de accesare al fondurilor europene, de o minimă justiție socială prin corectarea unor nedreptăți, o pensionare prea rapidă și o pensie cât ultimul salariu, și, de asemenea, pentru a pune sistemul de pensii pe baze sustenabile în anii următori, în așa fel încât anii de contribuție la sistem să fie de natură a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii”, a declarat Ilie Bolojan, în cadrul ședinței de vineri.

Dacă proiectul Guvernului va trece, atunci pensia magistraților nu va putea depăși 70% din ultimul salariu net. Vechimea în câmpul muncii necesară pentru pensionare va crește și ea de la 25 la 35 ani, astfel încât magistrații să ajungă să se pensioneze nu la 48-50 de ani, cum se întâmplă în prezent, ci la 65 de ani, la fel ca orice alt angajat. Însă, această creștere a vârstei de pensionare nu se va întâmpla brusc, ci pe parcursul următorilor 15 ani.

Dacă nici această lege nu va fi adoptată, România riscă să piardă peste 230 de milioane de euro, din fonduri europene.

Ce a decis Executivul la ultima rectificare bugetară din 2025

Tot în cursul ședinței de ieri, Guvernul a adoptat și ultima rectificare bugetară din 2025. Cea mai mare suplimentare de buget o va avea Ministerul Sănătății, respectiv 1.511 miliarde lei. Lista ministerelor care vor primi bani în plus continuă cu transporturile (750 milioane lei), dar și agricultura (80,8 milioane lei).

Când vine vorba de tăieri bugetare, cel mai mult a pierdut ministerul de Finanțe (2,089 miliarde lei) și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (1,6 miliarde lei). Însă, scăderi de fonduri au fost și la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Public, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Guvernul își propune să ajungă la un deficit de 8,4% din PIB. Anul viitor, gaura din Buget ar trebui să scadp cu cel puțin 2 puncte procentuale.

Tags:
Citește și...
Europa se pregătește să trimită astronauți pe Lună. Cum va influența această viziune prezența Europei în spațiu
Politică
Europa se pregătește să trimită astronauți pe Lună. Cum va influența această viziune prezența Europei în spațiu
CTP: Dacă va cădea acest Guvern, atunci e bomboana de pe colivă. Asta ne mai lipsește (VIDEO)
Politică
CTP: Dacă va cădea acest Guvern, atunci e bomboana de pe colivă. Asta ne mai lipsește (VIDEO)
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Intrăm în linie dreaptă cu Drumul Radial DR1. Acesta va conecta mai eficient partea de vest a zonei metropolitane București – Ilfov (FOTO)
Politică
Hubert Thuma (CJ Ilfov): Intrăm în linie dreaptă cu Drumul Radial DR1. Acesta va conecta mai eficient partea de vest a zonei metropolitane București – Ilfov (FOTO)
Plecarea lui Moșteanu de la Apărare. Stelian Tănase: „A fost făcut!” Ce e în spatele scandalului (VIDEO EXCLUSIV)
Politică
Plecarea lui Moșteanu de la Apărare. Stelian Tănase: „A fost făcut!” Ce e în spatele scandalului (VIDEO EXCLUSIV)
Decizia luată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților: „Proiectul de lege este justificat de trei aspecte. Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului” (VIDEO)
Politică
Decizia luată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților: „Proiectul de lege este justificat de trei aspecte. Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului” (VIDEO)
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Ce mesaj a transmis premierul
Politică
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Ce mesaj a transmis premierul
Reacția lui George Simion după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Guvern incapabil!”
Politică
Reacția lui George Simion după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Guvern incapabil!”
Moșteanu a plecat de la Ministerul Apărării. Radu Miruță e interimar. Care e următoarea propunere a USR-ului
Politică
Moșteanu a plecat de la Ministerul Apărării. Radu Miruță e interimar. Care e următoarea propunere a USR-ului
CTP, după ce Ionuț Moșteanu a plecat din Guvern: „Nu-și dă demisia, a fost demis” (VIDEO)
Politică
CTP, după ce Ionuț Moșteanu a plecat din Guvern: „Nu-și dă demisia, a fost demis” (VIDEO)
AUR conduce în sondaje în București. PSD e cel mai aproape de AUR. Cum arată cele mai recente cifre pentru USR și PNL
Politică
AUR conduce în sondaje în București. PSD e cel mai aproape de AUR. Cum arată cele mai recente cifre pentru USR și PNL
Catalin Drula
Ultima oră
01:02 - Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
00:15 - Irina Columbeanu a dat lovitura cu tablourile pe care le-a pictat. Suma uriașă cu care și-a vândut o lucrare
23:54 - Misiune contracronometru după ce o fetiță de opt ani s-a blocat într-o mașină de spălat rufe. Cum au reușit pompierii să o salveze
23:54 - Europa se pregătește să trimită astronauți pe Lună. Cum va influența această viziune prezența Europei în spațiu
23:53 - Condamnarea primită de infirmiera unei creșe din Capitală, care a terorizat o fetiță de 2 ani
23:23 - Povestea neștiută a lui Richard Abou Zaki. Abuzurile pe care le-a trăit în restaurantele pentru care a lucrat: „Bătaia aia în bucătărie…”
23:14 - Adolescenții români acuzați de viol în Irlanda de Nord au fost achitați. Cazul stârnise proteste violente, extinse în mai multe orașe
22:53 - Preparatul internațional care i-a cucerit pe români: „Nu-ți mai trebuie nimic”. Cererea s-a dublat în ultima perioadă
22:48 - WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
22:31 - CTP: Dacă va cădea acest Guvern, atunci e bomboana de pe colivă. Asta ne mai lipsește (VIDEO)