Florin Cîţu: „Am intrat în politică să schimb lucrurile, să fac lucrurile mai bune pentru oameni”

Premierul Florin Cîţu a declarat că a intrat în politică pentru a schimba lucrurile în bine pentru oameni. Șeful Guvernului, candidat la președinția PNL, a vorbit duminică în cadrul şedinţei Colegiului Director Judeţean al PNL Alba. Cîțu s-a referit din nou la șantaj pentru a explica demiterea lui Stelian Ion (USR PLUS) din fruntea Ministerului Justiției.

Florin Cîţu, declarații în fața liberalilor din Alba, în cadrul campaniei interne din PNL

„Am intrat în politică să schimb lucrurile, să fac lucrurile mai bune pentru oameni. (…) Eu când voi lua decizii, nu le iau să vă fac dumneavoastră (primarilor etc – n.r.) un bine, vreau ca dumneavoastră să le faceţi bine românilor. (…) Atunci când am văzut că interesul românilor este şantajat, printr-un alt proiect pentru care eu am arătat toată deschiderea, de la începutul acestui mandat şi până în momentul …, şi o am în continuare, a trebuit să intervin. Pentru că, până la urmă, (…) trebuie să arăţi ceva după această perioadă şi, dacă nu creezi cadrul legal pentru toate aceste proiecte, nu ai ce să arăţi”, a declarat Florin Cîțu, citat de Agerpres.

Cîțu a vorbit apoi despre copilăria sa: „Şi eu sunt, la fel ca foarte mulţi dintre dumneavoastră, un om care a crescut la ţară, copil, până la 18 ani, la munca câmpului. Nu am avut curent electric până în 1986. Iar în 1986 când am avut curent electric, nu a venit cineva să sape şi să pună stâlpi. Nu, fiecare casă, erau vreo patru case acolo pe un deal, cinci pe un alt deal, şi ne-au spus: dacă vreţi curent electric, trebuie să vă faceţi singur stâlpii. Şi am fost şi am tăiat (…) şi am săpat şi gropile, ca să avem curent electric. De atunci, că am tot văzut că se duc televiziunile ca să vadă unde am crescut eu, de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Şi sunt perioade în an în care nu pot să ajung acasă cu maşina, de exemplu, pe drumul care este drum de ţară, dar este un dezastru. Şi merg pe jos. Şi părinţii mei, şi mama mea, Dumnezeu să o ierte, stăteau acolo şi nu ajungeau. (…) Trebuia să iei tractorul ca să ajungi acasă. Să ştiţi că şi la acest lucru m-am gândit când am luat acea decizie”.