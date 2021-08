Florin Cîțu: Am susținut drepturile minorității române din Ucraina la fiecare întâlnire, nu numai la summit. Summiturile au reguli clare de desfășurare, despre declarația președintelui ungar discutăm aici, la București (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a vorbit despre participarea sa la Summitul Platformei Internaționale Crimeea, desfășurat luni la Kiev, unde spune că a susținut drepturile minorității române din Ucraina. Cât despre declarația făcută de președintele ungar Janos Ader, primul-ministru spune că summiturile de acest gen au reguli clare de desfășurare și că „aceste lucruri le discutăm aici, la București”.

Florin Cîțu, despre prezența sa la Summitul Platformei Crimeea, după ce a fost criticat de PSD

„Am fost la un summit, care are nişte reguli foarte clare, în care am susţinut, şi aici mă surprinde că nu interesează pe foarte multă lume, am văzut atacurile celor de la PSD, am susţinut drepturile minorităţii române din Ucraina, dreptul de a avea şcoală în limba maternă. Am susţinut aceste drepturi la fiecare întâlnire, chiar şi la bilaterala cu premierul Ucrainei şi acesta este mesajul meu ferm pe care l-am transmis acolo. Acesta era obiectivul pentru care am mers acolo. Ştiţi că aceste summituri au un mod foarte clar de a se desfăşura”, a afirmat Florin Cîțu, marți, la Parlament.

Referitor la comparația deplasată a președintelui ungar, Florin Cîțu a afirmat: „Aceste lucruri le discutăm aici, la Bucureşti”.

În timpul intervenției la summitul de la Kiev, președintele ungar Janos Ader a comparat anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia cu Tratatul de la Trianon, actul de pace dintre Ungaria și țările învingătoare din Primul Război Mondial prin care, printre altele, a fost recunoscută Marea Unire de la 1918 pe plan internațional.

Despre această situație a vorbit și Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, care a fost invitatul lui Silviu Mănăstire la „Dosar de politician”, marți, pe B1 TV.

„Președintele Ungariei a făcut o comparație total nepotrivită, total nepotrivită, între anexarea Crimeei de către Rusia și Tratatul de la Trianon, o aberație totală. A ieșit și Nae din baie, domnul Ciolacu din vacanță, probabil, și s-a trezit să îl atace, că așa dă bine la electorat, pe Florin Cîțu. În primul rând, cred că domnul Ciolacu trebuia să întrebe cum e formatul acelei întâlniri. Ce să facă Florin Cîțu, să ia microfonul, să sară cumva? Nu era o masă rotundă de discuție, nu era un talk show, unde poți să dai replică, nu era așa ceva”, a spus eurodeputatul.