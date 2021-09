Florin Cîțu ar urma să devină ministru interimar al Proiectelor Europene. Cum se vor împărți portofoliile deținute de USR PLUS (surse)

Prim-ministrul Florin Cîțu și susținătorii săi în competiția din PNL au discutat despre preluarea portofoliilor deținute de miniștrii USR PLUS, care luni seară au anunțat că demisionează în bloc. Astfel, premierul va prelua interimatul la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, instituția gestionată până acum de Cristian Ghinea, au declarat surse liberale pentru G4Media.ro.

Cum ar urma să se împartă interimatul portofoliilor ministeriale deținute de USR PLUS:

Dan Vîlceanu – Ministerul Transporturilor (portofoliu deținut Cătălin Drulă);

Sorin Cîmpeanu – Ministerul Cercetării (portofoliu deținut de Ciprian Teleman);

Cseke Attila – Ministerul Sănătății (portofoliu deținut de Ioana Mihăilă);

Virgil Popescu – Ministerul Economiei (portofoliu deținut de Claudiu Năsui).

Miniștrii USR PLUS își vor depune formal demisiile marți dimineață, conform anunțului făcut luni seară de Dan Barna: „Este o decizie pe care am luat-o împreună cu toți colegii din USR PLUS, este o decizie susținută de Biroul Național și în acest context ne prezentăm demisiile, le aveți aici și pe a mea, și pe ale celorlalți colegi miniștri, le au fiecare în mână, mâine dimineață la prima oră premierul va avea demisiile noastre pe birou, astfel încât să deblocăm această criză, care astăzi în Biroul permanent a devenit una ridicolă”.

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a anunțat că liberalii nu renunță la Florin Cîțu: „Noi nu abandonăm corabia în furtună. Ca să fie lucrurile extrem de clare, nu renunțăm la Florin Cîțu. Florin Cîțu este opțiunea noastră de premier, este cea mai bună opțiune, este exact omul potrivit în această perioadă în care România poate implementa investiții de peste 130 de miliarde de euro, din care 80 de miliarde bani europeni negociați de președintele Klaus Iohannis. Nu văd de ce, dacă italienii l-au adus pe Mario Draghi, noi să îl înlocuim pe Florin Cîțu? La fel, gândiți-vă că cei din USR PLUS ne-au pus condiții în decembrie, pe cine să punem miniștri, pe cine să punem prim-ministru… dacă în momentul acesta am ceda, ceea ce nu se pune problema, sunt absolut convins că ar veni cu condiții peste condiții, deci ca să fie lucrurile clare alegerea Partidului Național Liberal, în integralitatea sa, este Florin Cîțu și rămânem în spatele premierului nostru”.

Chiar și așa, Ludovic Orban, președintele PNL, a explicat că actualul premier ar mai putea rămâne în funcție doar dacă este susținut de PSD: „Cum să devii tu prizonierul PSD, cum să lași România din nou pe mâna PSD? Și dacă îl ține în viață pe Cîțu PSD, deși sincer mă îndoiesc, oricât ar vrea unii lideri care mai tranzacționează câte ceva din PSD, eu cunosc bine baza PSD, baza PSD nu se va duce pe fenta asta, baza PSD nu va tolera o atitudine de compromis, mai devreme sau mai târziu și dacă țin în viață un guvern minoritar, vor extrage maximum de avantaje, vor asigura ca guvernul respectiv să nu poată să guverneze și Partidul care guvernează în postura de partid minoritar să nu poată să facă lucrurile pe care le-a promis pentru oameni, și guvernul va fi dărâmat oricând vrea PSD. Eu nu pot să accept o asemenea soluție. Dacă cineva din Partidul Național Liberal vrea să facă majoritate cu PSD, îl somez să o spună public de acum! Dacă nu vrea să facă majoritate cu PSD, atunci trebuie să revină la coaliția pe care am construit-o pentru că este singura posibilă”.