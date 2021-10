Florin Cîțu: „Bani pentru Sănătate au existat, dar se pare că nu au fost folosiți cum trebuie” / „Cei care nu au pregătit valul 4 așa cum am cerut acum câteva luni să răspundă în fața cetățenilor”

În declarația despre tragedia de la Constanța, premierul Florin Cîțu a precizat vineri că au fost alocați bani suficienți pentru sănătate și pentru spitalul de boli infecțioase unde s-a produs un nou incendiu la secția ATI, însă că acești bani nu au fost cheltuiți cum trebuie:

„Cei care invocă lipa de bani, bugetul alocat la începutul anului pentru Ministerul Sănătății a fost de 58,3 miliarde de lei, iar la rectificare au mai fost alocate 4,5 miliarde de lei, am mai adăugat încă 400 de milioane de lei, dinc are 70 de milioane s-a dus către secțiile ATI, iar restul pentru medicamente. Asta înseamnă că s-au alocat în acest an 5,7 miliarde de lei în plus față de 2020 și 10 miliarde de lei mai mult ca în 2019.

În ceea e privește spitalul de boli infecțioase de la Constanța au fost fonduri europene de 22,6 milioane de lei, alocate pentru gestionarea crizei sanitare, dinc are 5 milioane au fost folosiți anul ăsta. Bani au existat, dar se pare că nu au fost folosiți cum trebuie.

Nici până astăzi spitalul nu a depus cerere de autoriare pentru avizul de securitate la incendiu.

Nu voi ezita ca cei responsabili, ca cei care nu au pregătit valul 4 așa cum am cerut acum câteva luni să răspundă în fața cetățenilor”, a declarat Florin Cîțu.