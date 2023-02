Florin Cîțu: Dacă PNL lasă Ministerul Finanțelor, cu premier PSD, imaginați-vă ce se va întâmpla în continuare, dacă acum nu am putut să scăpăm de taxe, accize, suprataxe etc (VIDEO)

Senatorul PNL Florin Cîțu s-a arătat de părere că este important să ajungă Ministerul Finanțelor la liberali odată cu producerea rotației de la vârful Guvernului. „Eu sper că Partidul Național Liberal, colegii mei au înțeles cât de important este Ministerul Finanțelor”, a declarat fostul prim-ministru, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.

Florin Cîțu (PNL), pe B1 TV: Dacă lăsăm Ministerul Finanțelor, cu premier PSD, imaginați-vă ce se va întâmpla în continuare

Întrebat dacă PNL va lăsa Finanțele la PSD, fostul premier liberal a declarat: „Eu sper că Partidul Național Liberal, colegii mei au înțeles cât de important este Ministerul Finanțelor. Doar puțină istorie – atunci m-am opus și am spus foarte clar că vreau să fie Finanțele la noi, când s-a făcut acest compromis, imediat am fost atacat că din cauza mea nu se poate face această coaliție, și atunci am predat negocierea, să fie foarte clar, nu am condus negocierea pe ministere, am predat-o noului premier pentru că era guvernului lui”.

„Am spus, OK, eu cred că este important să avem Ministerul Finanțelor și aș fi ținut negocierile până aveam Ministerul Finanțelor, mi s-a spus că opresc negocierea, foarte bine, atunci mergem și negociați dumneavoastră. Astăzi trebuie să își asume rezultatele și cred că au înțeles că Ministerul Finanțelor este important. Dacă lăsăm Ministerul Finanțelor, cu premier PSD, imaginați-vă ce se va întâmpla în continuare, dacă acum nu am putut să scăpăm de taxe, accize, suprataxe etc. Dacă ajunge cu premier PSD… ceea ce eu sper că nu se va întâmpla, dar vom vedea”, a mai spus Florin Cîțu.