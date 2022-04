Florin Cîțu, despre vizita în Ucraina: Sunt și alți președinți de parlament care vor fi acolo. Nu aș avansa nicio dată pentru că sunt și motive de securitate / Voi cere întotdeauna sancțiuni foarte dure pentru Rusia (VIDEO)

Președintele Senatului, liberalul Florin Cîțu, a vorbit despre vizita pe care o va efectua în Ucraina, la Kiev, și a reiterat cu această ocazie că întotdeauna va cere „sancțiuni foarte dure pentru Rusia”.

Florin Cîțu (PNL): „Întotdeauna voi cere sancțiuni foarte dure pentru Rusia, pentru că doar așa putem să ne asigurăm că Rusia nu va mai încerca o astfel de agresiune în viitor împotriva altei țări”

„Se agrease o dată, dar cred că o să fie mai multe delegații în acea zi. Eu n-aș spune public data, cel mai bine ar fi să știm atunci când plecăm exact, pentru că lucrurile sunt foarte în dinamică, dar există această intenție. Am spus „da”, vom merge și atunci vom când vom afla toate detaliile le vom prezenta public”, a declarat președintele Senatului, joi, la Parlament.

Referitor la faptul că președintele Camerei Deputaților, social-democratul Marcel Ciolacu, ar fi avansat data de 27 aprilie, Florin Cîțu a explicat: „Este o dată, era o altă dată. Repet, nu aș avansa nicio dată public pentru că sunt și motive de securitate, în primul rând, ați văzut că nu prea se anunță aceste date, dar și tipul de vizită este în dinamică. Sunt și alți președinți de parlament care vor fi acolo, în aceeași vizită”.

Liberalul a confirmat că prevede vizite inclusiv în zonele afectate din regiunea Kiev, cum ar fi Bucea și alte localități.

„Eu am primit invitația cu ceva timp în urmă, înainte de Congresul Partidului Național Liberal. Am tot făcut demersurile, am vrut să treacă congresul și după aceea am avansat lucrurile (…). De obicei o zi este vizita în Ucraina, drumul puțin mai mult”, a mai precizat Florin Cîțu, în dialogul cu reporterii.

Întrebat ce va face România ulterior pentru a ajuta la reconstrucția Ucrainei, președintele Senatului a afirmat: „Vom vedea în primul rând după discuția de acolo. Vă dați seama că noi mergem ca reprezentanți ai Parlamentului României, este clar că putem să colaborăm din punct de vedere parlamentar, dar noi în România trebuie să facem mai mult, iar în ceea ce privește sancțiunile pe care le impunem Rusiei să ne asigurăm că aceste sancțiuni, care sunt agreate la nivelul Comisiei Europene, NATO, partenerul strategic Statele Unite, să fie aplicate în România”.

