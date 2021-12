Florin Cîțu: E important să ne menținem angajamentele față de români, în primul rând, față de Comisia Europeană și față de investitorii instituționali. România corectează unele derapaje din trecut (VIDEO)

Președintele PNL, Florin Cîțu, a precizat că ministrul Finanțelor ar putea prezenta luni la nivelul coaliției o primă variantă de buget pentru anul 2023.

Florin Cîțu: „România a intrat pe un drum în care corectează unele derapaje din trecut, o economie care se bazează mai mult pe investiții”

Întrebat dacă vor fi suficienți bani pentru majorările promise de noua coaliție, președintele PNL a răspuns: „Astăzi o să avem la coaliție prima discuție despre buget. Ministrul Finanțelor va veni și va prezenta, cred, o primă variantă. Vom vedea acolo cum se finanțează toate proiectele, dar pentru noi important este ceea ce am discutat și astăzi, și am discutat de fiecare dată, și atunci când am făcut programul de guvernare, să ne menținem angajamentele față de români, în primul rând, angajamentele față de Comisia Europeană și față de investitorii instituționali. România a intrat pe un drum în care corectează unele derapaje din trecut, o economie care se bazează mai mult pe investiții, care a demonstrat că a trecut mai ușor peste perioada de criză prin această paradigmă. Sunt lucruri la care noi ținem și pe care le vom avea în continuare ca priorități”.

„Am vorbit (în PNL, n.r.) despre reforma în sistemul de pensii, de faptul că avem în PNRR anumite criterii – un sistem de pensii bazat pe sustenabilitate, pe o perioadă până în 2070, de exemplu, un sistem de pensii care se bazează pe sustenabilitate și contributivitate. În același timp, am vorbit de o îngrijorare, e adevărat. Am făcut un calcul rapid, cu ceea ce am agreat noi, pachet social, pe partea de pensii și ceea ce avem acum în dinamică, în buget. Am atinge foarte rapid acea limită, și cred că s-ar putea anul acesta, de 9,4% din PIB, și atunci trebuie să fim foarte atenți”, a adăugat Florin Cîțu.

Întrebat dacă acest lucru înseamnă că nu vor mai putea fi făcute și alte majorări, liberalul a negat: „Nu înseamnă acest lucru. Înseamnă că trebuie să ne uităm cum prioritizăm și cum facem aceste lucruri. Vedeți, acea limită în PNRR ia în calcul o reformă a sistemului de pensii bazată pe sustenabilitate și pe contributivitate. Pe noi ne interesează și deficitul la pensii să nu crească, pentru că până la urmă ne furăm căciula – pe de o parte, creștem pensiile, dar pe de altă parte creștem deficitul… Trebuie să fie totul făcut sustenabil ca să putem să creștem pensiile și să le plătim în anii următori. Asta este ceea ce ne dorim”.