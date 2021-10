Florin Cîțu: E nevoie de toată societatea să înțeleagă că doar prin vaccinare putem să depășim acest moment. Responsabilitatea trebuie să fie a fiecăruia dintre noi

Premierul interimar, Florin Cîţu a precizat marţi dimineaţă, într-o conferinţă de presă, că guvernarea liberală este cea care va aduce bunăstare pentru toţi românii.

”Toată lumea spune că nu are încredere în mesajele venite de la politicieni. Noi putem ca şi Guvern şi ca şi Partid Naţional Liberal, care a luat o decizie în BEx de a promova campania de vaccinare, o să facem acest lucru. Este nevoie de mai mult. Este nevoie ca toată societatea să înţeleagă că doar prin vaccinare putem să depăşim acest moment. Este nevoie de toţi liderii, noi o să discutăm, aşa cum am făcut şi până acum, cu prefecţii, cu primarii noştri”, a spus Cîţu.

„O guvernare liberală este cea care va aduce bunăstare pentru toţi românii. În acest moment, dacă nu am fi stabilizat economia şi nu am fi avut o creştere economică peste aşteptări şi nu am fi avut venituri la buget peste aşteptări tot ceea ce facem în această iarnă cu amânarea facturilor, cu compensarea lor, cu plafonarea preţurilor. Toate acestea reprezintă costuri pe care le susţinem de la buget. Dar dacă nu am fi avut creştere economică, toate acestea s-ar fi văzut”, a declarat Florin Cîţu marţi.