Florin Cîțu: Există un risc real de creștere a prețurilor la energie în iarnă. Vreau să grăbim termenele cu legea consumatorului vulnerabil. Avem și alte idei, precum a compensa o parte din factură

Premierul Florin Cîțu a declarat, joi, că există „un risc real de creștere a prețurilor” la energie electrică în această iarnă. Prin urmare, el vrea ca legea consumatorului vulnerabil să intre în vigoare cât mai rapid. Cîțu a precizat că, totuși, nici acest lucru nu e suficient, dat fiind că „prețurile s-ar putea să aibă impact pentru foarte multe familii cu venit mediu”. De aceea, el se gândește și la alte măsuri: „sunt tot felul de compensări, a compensa o parte din factură, să o susținem de la bugetul de stat, că e un an special”.

Florin Cîțu, despre creșterile de prețuri la energie. Soluțiile luate în calcul

„Am vrut să înțeleg (la întâlnirea de azi cu sectorul Energiei și Consiliul Concurenței) dinamica pieței. Am dereglementat, la începutul anului, prețurile finale pentru condumator și am vrut să înțeleg cât din creștere se datorează dereglementării și cât altor evenimente. Și mă interesează soluții pe termen mediu și lung. Toată Europa trece printr-o transformare, încercăm să ne mutăm spre energie verde și viteza înseamnă să închizi surse de energie care poluează, dar înseamnă și costuri. Dacă noi închidem mai repede facilitățile care produc energie care poluează, s-ar putea să avem probleme de capacitate de producție și să fim nevoiți să importăm mai mult.

Azi importăm net energie electrică și de asta suntem dependenți de prețul internațional. A fost o discuție bună și aplicată, sunt soluții pentru termen scurt, în această iarnă. Pe termen lung, soluția ține de investiții. Nu există alte soluții. Dacă vrem să nu mai avem fluctuații ale prețului, e nevoie de o capacitate de producție internă mai mare, de asta avem memorandumul cu SUA pentru 2 reactoare și reconfigurarea reactorului 1 (de la Cernavodă) și alte proiecte. Trebuie să creștem și conectivitatea, că și aici ajută. Sunt țări în UE care au enegie la un moment dat mai ieftină și putem lua de acolo

Deci lucrăm pe mai multe paliere, am vrut să avem o imagine clara să vedem cum aloc resursele pe următorii ani”, a declarat Florin Cîțu, pentru TVR1.

Premierul a admis că în această iarnă există un risc real de creștere a prețurilor, prin urmare vrea ca legea consumatorului vulnerabil să intre în vigoare cât mai repede: „Pentru finalul acest an există acest risc, riscul real, trebuie să fim onești și tranparenți cu oamenii, de a avea o creștere a prețului la iarnă. Am cerut ministrului Energiei, dar am avut discuții și în coaliție, să grăbim legea consumatorului vulnerabil. A trecut de Guvern foarte repede și e în Parlament. Aș vrea să grăbim termenele, să aduc totul la 1 ianuarie 2022”.

Florin Cîțu a vorbit și despre alte metode de a ajuta consumatorii: „Dar nu e de ajuns, prețurile s-ar putea să aibă impact pentru foarte multe familii cu venit mediu și trebuie să găsim soluții pentru această iarnă. Sunt câteva idei la care mă gândesc de a reduce factura pe care acești oameni le vor plăți în această iarnă, sunt tot felul de compensări, a compensa o parte din factură, să o susținem de la bugetul de stat, că e un an special cu această creștere a prețului care e mai mare decât media”.