Florin Cîțu: Guvernul Ciucă va trece de Parlament, veți vedea / Lista de miniștri, aprobată în BEX cu o singură abținere; programul de guvernare, în unanimitate (VIDEO)

Biroul Executiv al PNL a aprobat lista de miniștri și programul de guvernare pentru cabinetul Nicolae Ciucă, urmând ca recomandările BEX să fie validate de Biroul Politic al liberalilor. Președintele partidului, Florin Cîțu, s-a arătat încrezător că guvernul propus va obține suficient sprijin în Parlament pentru a fi învestit.

Florin Cîțu: Lista de miniștri și programul de guvernare pentru guvernul Ciucă, aprobată în BEX-ul PNL

„Am discutat despre situația politică din România și bineînțeles am supus dezbaterii și am aprobat programul de guvernare și lista de miniștri din cabinetul Nicolae Ciucă. Lista de miniștri a fost aprobată cu o singură abținere, iar programul de guvernare în unanimitate. A fost o ședință bună în care am luat pulsul colegilor despre situația actuală prin care trece România, dar astăzi sau mâine vom avea un BPN în care vom vota lista finală. Știți foarte bine, Biroul Executiv propune lista BPN”, a declarat Florin Cîțu, la finalul Biroului Executiv de vineri.

Referitor la declarația lui Kelemen Hunor, președintele UDMR, care se arătase sceptic cu privire la șansele guvernului Ciucă de a fi învestit, Florin Cîțu a explicat: „Bineînțeles. Am văzut și eu declarațiile, (…) a spus o situație de fapt, a spus că astăzi, când ne uităm la coaliția pe care o avem, Partidul Național Liberal – UDMR și cu susținerea minorităților, numărul de voturi este mai mic decât 234. Așa cum am spus, am vorbit cu domnul Hunor de mai multe ori, acest guvern va trece, veți vedea, este un guvern care va avea susținere pentru că are un program de guvernare cu soluții pentru această perioadă prin care trece România. Este un guvern care poate să guverneze România, programul de guvernare vine exact cu soluțiile. O mare parte deja le-ați văzut, dar sunt soluții pentru perioada următoare”.

Premierul desemnat anunțase anterior că lista de miniștri și programul de guvernare vor fi depuse la Parlament până la finalul zilei de sâmbătă.