Florin Cîțu: În iarnă am avertizat în coaliție că aceste măsuri vor duce la inflație mare și la criză economică. Nimeni nu m-a ascultat / Ciucă nu m-a sunat niciodată să discutăm despre economie / Multe decizii se iau în coaliție (VIDEO)

Florin Cîțu, fost premier și fost președinte PNL, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că el a avertizat încă din iarna trecută că măsurile pregătite de actuala guvernare PSD – PNL – UDMR vor duce la inflație foarte mare și la criză, dar nu l-a ascultat nimeni din Partidul Național Liberal.

Cîțu a mai spus că actualul președinte al partidului, premierul Nicolae Ciucă, nu l-a sunat niciodată să-l întrebe despre chestiuni legate de economie. De asemenea, acesta a precizat că deciziile se iau mai ales de președintele și de prim-vicepreședinții PNL, dar nu la partid, ci în coaliție.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Sub semnul întrebării”, moderată de Robert Turcescu pe B1 TV.

Cîțu spune că șefii PNL au ignorat avertismentele sale privind inflația și criza economică

„În iarnă am avertizat în coaliție: aveți grijă cu aceste măsuri, că vom ajunge la , la și la criză economică. Nimeni nu m-a ascultat.

De la 1 aprilie nu am fost întrebat de nicio măsură fiscală, nici la rectificare. Nimic!

Eu vorbesc cu oamenii, dar conducerea, prim-vicepreședinții și președinte… Multe decizii se iau în coaliție și înțeleg că ei sunt cei care discută aceste măsuri”, a declarat fostul lider PNL.

Comparația lui Cîțu între vechile guvernări liberale și actuala guvernare cu PSD

Chestionat dacă Nicolae Ciucă l-a sunat să-l întrebe despre lucruri de natură economică, acesta a răspuns: „Nu, nu, nu, nu. E foarte clar. Nimeni din partid nu a… dar… Încă ceva ce mă doare pe mine personal: 2020 și 2021 sunt guvernări liberale, ar trebui să ne mândrim cu ele. Nu sunt nici ale lui Cîțu, nici ale lui Orban, sunt ale PNL. Mulți din cei care sunt azi miniștri erau miniștri și în guvernele Cîțu și Orban, guvernări făcute pe principii liberale și ar trebui să ne mândrim cu ele, nu să le ascundem. Și sunt niște repere!”.

„Uitați-vă că azi cheltuielile cu investițiile sunt la 1,9% din PIB după șapte luni. Și în 2020, și în 2021, ani de criză, au fost peste – 2,6, 2,3.

În iarnă am avertizat, azi unde am ajuns? Pe dobânzi cheltuim aproape 2% din PIB, sumă record – 30 de miliarde de lei. Nu s-a mai întâmplat niciodată. Împrumutăm cea mai mare sumă – și eu sper să se oprească aici – anuală: aproape 150 de miliarde de lei într-un an de zile.

Când ai astfel de rezultate, de ce crești deficitul cu 3 miliarde la r când spui că ai venituri mai mari? Sunt lucruri care nu au sens în contextul actual. Banii la subvenții… s-au dublat subvențiile!”, a mai declarat Florin Cîțu.