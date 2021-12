Florin Cîțu: “În ultimii doi ani, a fost mai clar ca oricând că singura soluție astăzi pentru România o reprezintă liberalismul” (VIDEO)

Prezent miercuri, la ceremonia de comemorare a 88 de ani de la moartea lui I. Gh. Duca, în Horezu, județul Vâlcea, președintele PNL, Florin Cîțu a precizat că proprietățile care au fost confiscate românilor trebuie să ajungă înapoi la ei.

“În ultimul an am tot spus și s-a văzut și din ce a spus domnul prim-ministru, sunt lucruri pe care noi le-am dus mai departe. Am vorbit despre antreprenor că este un erou și, întotdeauna, pentru liberali a fost un erou, nu este un infractor este un erou și, de fiecare dată, atunci când cineva va pune sub semnul întrebării acest lucru sau va încerca să facă din antreprenor un infractor noi, liberalii, o să luptăm împotrivă. Proprietatea privată este sfântă pentru noi, a fost și, de aceea, o să ne luptăm, în continuare, pentru a termina, în sfârșit, acest proces de retrocedare.

Proprietățile care au fost confiscate românilor trebuie să ajungă înapoi la ei. Și, bineînțeles, ne vom lupta pentru investiții. Noi știm că, în continuare, progresul înseamnă să investești, înseamnă inovație și doar așa se pot face lucrurile.

Suntem astăzi, aici, repet, nu ca liberali, ci ca oamenii care cred în liberalism, dar pentru PNL este un moment important. Este un moment în care arătăm că suntem uniți și rămânem uniți în jurul liberalismului și pentru români”.

Acesta a subliniat că ultimii doi ani au demonstrat că singura soluție pentru România este liberalismul:

“În ultimii doi ani de zile, a fost mai clar ca oricând că singura soluție astăzi pentru România o reprezintă liberalismul. Toate măsurile pe care le-au luat ultimele două guverne liberale sunt măsuri care au permis ca astăzi să avem resurse pentru a susține facturile românilor, să creștem și pensii și salarii. Să avem resurse să investim fără să dezechilibrăm România, asta înseamnă liberalism”.