Florin Cîțu, înainte de discuția cu USR: Avem voturile necesare pentru a trece acest guvern. Vom discuta și cu cei de la PSD. Mergem cu un mandat de guvernare în jurul PNL, cu premier de la PNL (VIDEO)

Florin Cîțu, președintele PNL, a prefațat întâlnirea pe care o are miercuri cu USR în încercarea de a coagula o majoritate parlamentară și spune că liberalii vor purta discuții și cu PSD. Cu această ocazie, el a reiterat că mandatul de negociere se referă la construirea unei guvernări în jurul PNL, cu premier de la PNL.

Florin Cîțu, înainte de discuția cu USR: „Mergem cu un mandat de guvernare în jurul Partidului Național Liberal, ceea ce înseamnă premier de la PNL”

Referitor la întâlnirea cu foștii parteneri de guvernare, președintele PNL a spus: „Mergem acolo să discutăm principii. Vedem ce au de spus și colegii noștri. Este clar un pas important făcut din partea noastră. Sunt câteva lucruri de la care nu abdicăm. În primul rând, avem un program de guvernare foarte important, PNRR este deja negociat, toate principiile liberale sunt pe masă”.

Întrebat dacă va accepta în Guvern miniștrii USR pe care i-a demis, Florin Cîțu a răspuns: „Mergem să discutăm în acest moment și după aceea vedem concluziile”.

„Eu aș vrea să calculați matematic și veți vedea că avem voturile necesare pentru a trece acest guvern, de aceea mergem să discutăm cu colegii noștri”, a adăugat Florin Cîțu.

Întrebat dacă liberalii vor discuta și cu PSD, președintele PNL a afirmat: „Așa cum am spus, bineînțeles, discutăm și cu ei, dar cu același mandat. Avem obiective clare în programul de guvernare de la care nu abdicăm, am negociat cu Comisia Europeană reforme clare (…) de la care nu abdicăm, nu vom permite niciun fel de forme de populism care să arunce în aer stabilitatea financiară a României. (…) Am spus foarte clar că mergem cu un mandat de guvernare în jurul Partidului Național Liberal, ceea ce înseamnă premier de la Partidul Național Liberal”.

Anterior, Marcel Ciolacu declarase că PSD va merge la Cotroceni cu propunere de premier.

La rândul său, Dacian Cioloș a spus că USR va trece în opoziție dacă PNL ajunge la o înțelegere cu PSD.