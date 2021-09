Florin Cîțu: Ministerele la care avem probleme serioase cu risipa banului public nici n-au făcut reorganizarea. Nici la Transporturi și nici la Economie nu au fost programe de reformă serioase (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a declarat că miniștrii USR PLUS nu au prezentat planul de restructurare promis, deși au trecut circa opt luni de zile până s-au retras de la guvernare. „Era o promisiune care se pare că venea mai încolo”, a spus ironic premierul, miercuri seară, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Florin Cîțu, pe B1 TV: „Nici la Ministerul Transporturilor și nici la Ministerul Economiei nu au fost programe de reformă serioase”

„Investițiile chiar merg. Sunt investiții și în alte domenii, nu numai în autostrăzi, acolo noul ministru al Transporturilor ar trebui să vină să prezinte public o evaluare, ce-a găsit și ce poate să vadă în continuare. Dacă tot vorbiți de anul acesta, am eu o problemă cu reforma pe care trebuiau să o facă ministerele, pentru că până la urmă vă spun că m-am uitat și multe ministere nici n-au făcut reorganizarea. La Ministerul Energiei, domnul ministru a avut curajul și a mers mai departe, pentru că ne-a cerut Comisia Europeană a trebuit să închidem o mină, știți foarte bine, la Mintia, și am făcut-o. Eh, nu am alte ministere, unde avem probleme serioase cu risipa banului public și nu am văzut așa ceva, nici la Ministerul Transporturilor și nici la Ministerul Economiei nu au fost programe de reformă serioase”, a afirmat premierul, care a vorbit în aceeași emisiune și despre campania de vaccinare, și despre negocierile cu USR PLUS.

Florin Cîțu a reiterat că vor primi resurse doar companiile de stat care fac reforme.

„Vom face reformă, și din buget la rectificare am fost ferm pe poziții. Cine nu face reformă sau ce companie de stat nu este reformată nu va primi bani în continuare, este simplu pentru mine. Trebuie să găsească bani prin restructurare. Avem exemple, anul trecut am făcut restructurarea TAROM și TAROM bineînțeles că primește acum resurse, dar aceste resurse vin în urma unui plan de restructurare. Până au plecat colegii noștri de la guvernare au trecut vreo opt luni de zile și nu am văzut acel plan de restructurare încă, era o promisiune care se pare că venea mai încolo”, a adăugat oficialul liberal.