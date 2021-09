Florin Cîțu: Negocierea făcută de Ludovic Orban a creat o problemă în PNL – ministerele cu bani au ajuns la USR PLUS / Chiar nu văd nicio legătură între rezolvarea crizei și rezultatele congreselor

Premierul Florin Cîțu susține că negocierea făcută de Ludovic Orban cu USR PLUS după alegerile generale din 6 decembrie a creat o problemă în interiorul PNL, și anume că ministerele cu cele mai mari bugete au ajuns la USR PLUS.

Florin Cîțu: „Atunci când negociem trebuie să negociem și interesele PNL, nu interesele personale”

„În Partidul Național Liberal este o mare dezamăgire de modul în care au fost negociate în iarnă portofoliile. Foarte mulți dintre colegii mei au spus că domnul președinte și-a negociat întâi poziția de președinte al Camerei Deputaților și după aceea au rămas portofoliile. La rectificarea bugetară, vreau să vă spun, când m-am uitat ce ministere au cele mai mari bugete, și sunt Ministerele Sănătății, Transporturi, Investiții și mai era încă unul, dar cred că tot acolo, deci ministere care nu sunt la noi. Acolo sunt ministerele cu bani și o negociere făcută de domnul președinte în iarnă a transmis și a creat această problemă în Partidul Național Liberal, unde aceste ministere au ajuns la USR. Dacă va face o astfel de negociere din nou, nu cred că va fi foarte bine primit în Partidul Național Liberal. Atunci când negociem trebuie să negociem și interesele Partidului Național Liberal, nu interesele personale. Eu niciodată nu voi negocia interesele personale, doar ale Partidului Național Liberal și ale românilor, bineînțeles”, a declarat Florin Cîțu, miercuri seară, la Digi 24.

Întrebat în ce măsură ține rezolvarea crizei politice de rezultatele congreselor din PNL și USR PLUS, premierul a răspuns: „Chiar nu văd nicio legătură, chiar nu văd nicio legătură. Trebuie să înțelegem că avem nevoie de Guvern pentru a guverna România. Ce facem în Partidul Național Liberal, ce se întâmplă la USR PLUS, asta este treaba noastră în partide. Eu am mers în țară și am avut un mesaj pozitiv în toată această perioadă. Lumea spune că sunt prea optimist, nu sunt optimist, eu am încredere în români. Am avut încredere anul trecut că vom putea să ieșim din pandemie – și am ieșit foarte bine, cu acea revenire în V. Am încredere în români și acum”.