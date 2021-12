Florin Cîțu: Nici nu se pune în discuţie să nu mai fiu liderul PNL. Următorul congres va fi în 2025

Florin Cîţu a declarat, joi, că nu se pune problema schimbării sale din funcția de președinte al PNL. Acesta a punctat că următorul congres al partidului va fi abia în 2025.

Cîţu e sigur că va rămâne la șefia PNL până în 2025

Întrebat, la Digi24, dacă va mai rămâne președintele PNL, deși nu mai e premier, Florin Cîțu a răspuns: „Nici nu se pune în discuţie aşa ceva, am fost votat de 60% dintre colegii mei în cel mai mare congres ţinut vreodată de PNL – 5.000 de persoane. Avem, eu şi echipa de conducere, o responsabilitate enormă pentru PNL. Am promis guvernare, suntem la guvernare opt ani, am promis reforme.

Acesta a precizat apoi că „următorul congres o să fie în 2025, e în statut”.

Cîțu: Nu am făcut alianţă cu PSD, ci coaliţie de guvernare. Nu e un cec în alb

Florin Cîțu a mai susținut că PNL nu a făcut alianță cu PSD, ci o coaliție de guvernare, care nu-i un cec în alb, pentru a fi duse la îndeplinire reformele promise.

„Eu voi fi primul, când voi vedea că mersul acestor reforme e afectat de această coaliţie… Voi avea o discuţie în PNL şi vom vedea dacă e momentul să mergem mai departe sau nu, dar nu punem în pericol ce am început. Nu trebuie să ne retragem de la guvernare că avem premierul”, a mai spus liderul liberalilor.

Cât despre criticile pe care Marcel Ciolacu, președintele PSD, le-a adus vechii guvernări liberale, Florin Cîțu a spus: „Eu pun aceste declaraţii pe seama euforiei de a intra la guvernare. Nu cred că se aşteptau să intre la guvernare acum până în 2024. Eu cred că sunt acum, la început, şi nu vor mai continua”.