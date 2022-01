Florin Cîțu: Nu cred că a fost OK să relaxăm restricțiile de sărbători. Aș vrea să vedem dacă această măsură a avut un efect în a opri pandemia sau a accelerat numărul de cazuri (VIDEO)

Florin Cîțu, președintele PNL, a declarat vineri, din nou, că, în opinia sa, nu a fost o decizie bună relaxarea restricțiilor anticoronavirus în prag de sărbători.

Cîțu consideră că restricțiile anti-COVID nu trebuiau relaxate

Liderul liberalilor a afirmat că ar putea fi o soluție convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare pentru votarea legii privind certificatul verde COVID.

„Întâi să vedem o analiză a ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Eu am avut o opinie – și nu e critică – am avut o opinie personală că nu cred că era OK să relaxăm restricțiile în perioada de sărbători. Aș vrea să vedem dacă relaxarea acestor restricții a avut un efect în a opri pandemia sau a accelerat numărul de cazuri. Și va trebui să facem o analiză a măsurilor care s-au luat acum, să vedem dacă ele trebuie îmbunătățite sau nu. Dar specialiștii vin și ne prezintă, apoi vedem dacă luăm politic o decizie sau nu.

Analiza trebuie să vină de la cei care au propus măsurile și să fie prezentată coaliției spre infromare. Nu trebuie să ne ferim, poate rezultatele sunt perfecte și atunci trebuie să le mai luăm, dacă nu au fost bune, trebuie să ne ferim să le mai luăm. Fără o analiză transparentă, curajoasă, nu putem lua decizii în perioada următoare.

De aici poate și neasumarea politică, pentru că nu știi exact cum merg aceste măsuri”, a declarat Florin Cîțu.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Ce spunea Cîțu în decembrie despre relaxarea restricțiilor

„Aici sunt puțin surprins. Îmi aduc aminte că am fost criticat astă vară, când erau mai puțin de câteva zeci de cazuri pe zi. Azi vorbim de peste 1.000 de cazuri pe zi și văd că se relaxează…

Unii dintre cei care ne criticau astă vară acum sunt foarte relaxați. Eu privesc cu atenție ce se întâmplă acum… și cu îngrijorare… și sper să nu am dreptate. Nu știu dacă e un moment bun să ne relaxăm”, afirma Cîțu, pe 9 decembrie.