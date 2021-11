Florin Cîțu: Nu există un buffer, ci încasări mai mari decât anul trecut în contextul în care nu am crescut taxe și am digitalizat economia. Vedeți care e pericolul ca Finanțele să se ducă la PSD? (VIDEO)

Prim-ministrul interimar Florin Cîțu a declarat că discuția despre o eventuală creștere a salariilor, pensiilor și alocațiilor, una dintre revendicările PSD, poate fi făcută doar ținând cont de faptul că România este în procedură de deficit excesiv și că investițiile din 2022 vor fi de minim 6% din PIB. În plus, susține președintele PNL, liberalii doresc reformarea aparatului administrativ.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Florin Cîțu, despre situația economică a României și eventuale majorări

Întrebat dacă au fost finalizate simulările pentru o eventuală creștere a salariilor, pensiilor și alocațiilor, premierul interimar a răspuns: „Domnul Vîlceanu are simulările, vom vedea care va fi varianta finală. (…) Important este că orice variantă avem trebuie să ținem cont de faptul că România este în procedură de deficit excesiv. Nu putem să depășim deficitul pentru anul viitor. În același timp, Partidul Național Liberal ține la câteva lucruri foarte importante. Investițiile de anul viitor erau trecute la 6% din PIB, sunt minim 6% din PIB, s-ar putea să mergem către 7%. Vrem o reformă a aparatului administrativ, la asta ținem foarte mult. Am spus de fiecare dată, eu cât o să fiu prim-ministru n-o să cresc taxele, ținem foarte mult la acest lucru, vedem ce se întâmplă în viitor. Avem un rating de țară pe care l-am crescut, nu vrem să destabilizăm situația. În acest context, putem să discutăm și de creșteri de salarii și creșteri de pensii și de alocații”.

Referitor la presupusul buffer bugetar de 40 de miliarde de lei despre care PSD spune că ar putea acoperi aceste creșteri, președintele PNL a afirmat: „În acest moment avem o execuție bugetară mai bună decât anul trecut. Cei 40 de miliarde, încasări mai mari, nu reprezintă un buffer. Ele sunt încasări mai mari decât anul trecut”.

„Aceste încasări au făcut în contextul în care nu am crescut taxe și am digitalizat economia. Eu nu știu, dacă am fi crescut taxele, dacă aceste încasări ar fi fost făcute. Acel buffer este pentru a menține deficitul pe traiectorie, în timp ce deja am crescut cheltuielile în acest an cu investițiile, am avut și alte cheltuieli de sănătate ș.a.m.d. Nu există un buffer, există încasări mai mari. Vedeți care este pericolul ca Finanțele să se ducă la PSD?”, a adăugat Florin Cîțu, care a vorbit și despre certificatul verde, și despre stadiul negocierilor cu PSD.