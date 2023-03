Florin Cîțu: „PNRR, de unde puteam să avem bani gratis, s-a împotmolit după prima tranșă” (VIDEO)

Fostul premier Florin Cîțu a declarat în emisiunea Politica zilei, moderată de Ioana Constantin, că România nu are nicio șansă să adere pe termen scurt în Zona Euro, având în vedere faptul că reformele au bătut pasul pe loc, așa cum o dovedește și blocarea tranșelor din PNRR:

„Ne-am împotmolit după prima tranșă a PNRR-ului. Visăm cai verzi pe pereți cu aderarea la zona Euro. Trebuie să fim realiști. Dacă intram în Zona Euro acum mai mulți ani de zile însemna și o economie mai performantă pentru că ar fi trebuit să avem o convergență reală. Acum nu are sens să vorbim despre așa ceva. Suntem în mijlocul unei furtuni financiare internaționale. PNRR-ul de unde puteam să avem bani gratis și ieftini s-a împotmolit după prima tranșă”.

Florin Cîțu a mai spus că actuala guvernare este mai interesată de alegerile din 2024, decât de deblocarea tranșelor din PNRR:

N-am avut în istorie așa ceva, să te plătească cetățenii UE, să îți dea bani, să spună faceți reformele astea și vă dăm 30 de miliarde de euro, investiți în infrastructură, în spitale, faceți România educată, faceți reforma administrației, pensii, salarizare. Pentru asta vă plătim noi. Astăzi când tragem linie după un an de zile, singura tranșă pe care am încasat-o este cea pe car am încheiat-o anul trecut când eram președintele PNL. De atunci nu s-a mai luat niciun leu. Cine decide nu are motivația necesară și sunt cu ochii mai mult la alegerile din 2024″, a declarat Florin Cîțu.