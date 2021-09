Florin Cîțu: Soluția pentru depășirea crizei este dialogul. Sunt dispus să continuăm dialogul / Concluzia discuției de la Cotroceni e aceeași, singura soluție pentru România e această coaliție de dreapta (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu s-a arătat dispus să continue dialogul cu USR PLUS pentru depășirea crizei guvernamentale.

„Soluția este aceeași pe care am prezentat-o din primul moment, dialogul. Sunt dispus în continuare să continuăm dialogul. Eu consider că doar o coaliție de dreapta poate conduce România astăzi, această coaliție cu care am pornit la drum, trebuie doar să ne așezăm la masă și să discutăm”, a declarat premierul.

Întrebat ce i-a transmis președintelui Klaus Iohannis în discuția pe care au avut-o astăzi la Cotroceni, premierul Florin Cîțu a afirmat: „Am discutat despre situația la zi și concluzia este aceeași pe care și domnul Președinte a spus-o în acest weekend, pe care am spus-o și eu, singura soluție pentru România o reprezintă o coaliție de dreapta, această coaliție de dreapta”.

știre în curs de actualizare