Flutur (PNL): Un nou plan fiscal e în lucru. Mediul de afaceri trebuie ajutat. Se discută și la Comisia Europeană cu acest deficit bugetar, pentru a ni se accepta o perioadă de eșalonare (VIDEO)

Gheorghe Flutur, prim-vicepreședinte PNL, a admis că există o problemă cu deficitul bugetar al României, despre care se discută și la Comisia Europeană. Acesta a insistat că trebuie ajutat mediul de afaceri, astfel încât firmele să meargă bine și să aibă de unde plăti dările la stat și deficitul să scadă.

Flutur a mai spus că nu e corect ca toate măsurile pozitive să fie asumate de PSD, iar când e vorba de cele nepopulare să fie puse pe seama ministrului liberal al Finanțelor, Marcel Boloș.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Flutur, despre susținerea firmelor și acoperirea deficitului bugetar

„Eu sper să ne vedem cât de repede în ședința coaliției. Aici nu e vorba doar de ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, că el face parte din Guvernul Ciolacu. Nu se poate sau mai puțin popular, și ce e bun dincolo. Deci noi avem o responsabilitate împreună cu cei din PSD, se lucrează la acest nou plan fiscal.

Noi am avut o discuție cu dl Boloș, linia liberală e să încurajăm mediul de afaceri, să dăm oxigen mediului de afaceri în continuare. Am solicitat insistent plata facturilor restante, sunt foarte multe firme de construcții care lucrează pe șantiere. Nu trebuie trimise acasă, trebuie să le asigurăm finanțe și am cerut ministrului să prioritizeze în direcția asta. Dacă economia merge, mediul de afaceri merge, putem să discutăm și de celelalte colectări la stat”, a declarat liberalul Gheorghe Flutur, pentru B1 TV.

Flutur: Se discută și la Comisia Europeană cu acest deficit bugetar

„A fost o presiune, e un an electoral, trebuiesă fim realiști, dar am văzut că până la urmă Ministerul de Finanțe a găsit bani și pentru pensii majorate, și ăsta e un lucru foarte bun, dar perioada nu e foarte ușoară…

Se discută și la Comisia Europeană cu acest deficit bugetar pentru a ni se accepta dar cu condiția pe care pe care noi, liberalii, tranșant o punem – procent mare în investiții. Asta slavează România”, a mai afirmat Gheorghe Flutur.