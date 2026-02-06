B1 Inregistrari!
Fost magistrat denunță presiunile guvernului Bolojan asupra Curții Constituționale: „Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere"

Fost magistrat denunță presiunile guvernului Bolojan asupra Curții Constituționale: „Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere”

Adrian Teampău
07 feb. 2026, 00:01
Fost magistrat denunță presiunile guvernului Bolojan asupra Curții Constituționale: „Instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere”
Foto: Cristi Danileț / Facebook
Cuprins
  1. Cristi Danileț acuză presiunile guvernamentale
  2. Controversata scrisoare trimisă de Bolojan
  3. Cristi Danileț are o poziție similară cu cea a ÎCCJ

Cristi Danileț, fostul judecător exclus din magistratură la cererea Liei Savonea, denunță presiunile guvernului asupra CCR. Fostul magistrat a reacționat în contextul controversatei scrisori trimise de premierul Ilie Bolojan.

Cristi Danileț acuză presiunile guvernamentale

Fostul judecător a subliniat că orie corespondenţă pe care guvernul o poartă cu CCR, pe tema pensiilor magistraţilor, este o formă de presiune, câtă vreme dosarul este în analiza Curții. Cristi Danileț a făcut această declarație în contextul controversatei scrisori trimisă de premier. Ilie Bolojan le-a atras atenția judecătorilor constituționali cu privire la suma care se pierde, din PNRR, din cauza amânării unei decizii pe pensiile magistraților.

„Cât timp este o cauză la CCR privind legea carierei magistraţilor, este inadecvat ca ICCJ ori CSM, respectiv Guvernul, Parlamentul sau Preşedinţia să trimită scrisori vizând acel caz concret. Nu are importanţă dacă e vorba de durata procedurii, soluţia ce ar trebui dată ori consecinţele acesteia”, a scris fostul judecător Danileţ.

El a explicat că instituțiile pot coresponsa cu CCR doar dacă li se cere acet lucru. În caz contrar, orice mesaj sau scrisoare transmisă cu privire la un osar aflat în analiză reprezintă o formă de presiune. Mai mult, Danileț i-a sugerat președintelui CCR, Simina Tănăsescu să spună clar acest lucru în public. , instituţiile pot coresponda cu CCR numai dacă li se cere.

„În rest e doar presiune. Dacă aş fi preşedintele CCR aş spune clar aceste lucruri în mod public şi nu aş permite niciun fel de corespondenţă în afara cadrului legal”, a adăugat fostul judecător.

Controversata scrisoare trimisă de Bolojan

Controversata scrisoare la care face referire Cristi Danileț a fost transmisă de premierul Ilie Bolojan președintelui Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Scrisoarea transmisă de premier face referire la legea pensiilor magistraţilor, contestată de ICCJ. CCR urmeaă să se pronunțe pe acest subiect, după mai multe amânări, pe 11 februarie.

În scrisoare, premierul informează CCR că oficialii Comisiei Europene consideră neîndeplinit Jalonul 215, privind reforma pensiilor magistraților. Pe cale de consecință, România ar putea pierde 231 milioane de euro.

„Totuşi, Comisia nu va transmite o scrisoare oficială de informare privind rezultatele evaluării înainte de data de 11 februarie 2026. De asemenea, Comisia va transmite aceste informaţii public doar după această dată, urmând să ia o decizie definitivă pe baza informaţiilor transmise de către autorităţile române”, susține pri-ministrul în scrisoare.

Cristi Danileț are o poziție similară cu cea a ÎCCJ

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), Lia Savonea, a transmis o replică la controversata scrisoare a premierului. La fel ca și Cristi Danileț, șefa ÎCCJ consideră că mesajul transmis reprezintă o formă de presiune asupra CCR.

Lia Savonea a atras atenția că „avertizarea explicită privind pierderea unor fonduri europene în eventualitatea unei soluţii de neconstituţionalitate, precum şi solicitarea implicită ca instanţa de contencios constituţional să ţină seama de consecinţe financiare externe actului de justiţie constituţională, reprezintă o ingerinţă incompatibilă cu principiul separaţiei puterilor în stat”.

„Într-un stat de drept autentic, dialogul dintre autorităţi nu poate lua forma presiunii, iar respectarea Constituţiei nu poate fi condiţionată de considerente financiare”, susţine Savonea.

Preşedintele CCR, Simina Tănăsescu, nu a avut nici o reacţie pe acest subiect.

