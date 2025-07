, președintele USR, a discutat în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, despre faptul că, miercuri, Nicuşor Dan s-a întâlnit cu fostul lider USR, , la Palatul Cotroceni. Liderul USR a evidențiat și că orașul se confruntă cu probleme majore, inclusiv lipsa implementării celor două referendumuri propuse de Nicușor Dan.

Ce spune Dominic Fritz despre alegerile de la Primăria Capitalei

“Eu cred că este un moment oportun să începem să ne gândim ce se întâmplă mai departe cu Capitala, sunt probleme foarte mari. Cele 2 referendumuri ale lui Nicușor Dan încă nu sunt implementate. Asta creează probleme reale. Primăria Generală are mult prea puțini bani față de sectoare și astea sunt probleme pe care cetățenii Bucureștiului le resimt în fiecare zi. De aceea, nu cred că putem să lăsăm un interimat prea lung, trebuie să avem claritate la București”, a declarat Fritz.

Când ne putem aștepta să fie alegeri la București?

Întrebat când ar urma să aibă loc alegeri locale la Primăria Generală, Fritz a răspuns:

“Termenul legal chiar este, cred, că de 6 luni, nu știu, n-am făcut calculul dacă încă se poate respecta. Eu, foarte clar, am spus colegilor mei din coaliție că trebuie să respectăm acest termen sau cel puțin să fim cât de aproape de acest termen”.

Îl va susține Nicușor Dan pe Cătălin Drulă pentru Primăria Generală?

Fritz este de părere că această întâlnire dintre Nicușor Dan și Cătălin Drulă nu a fost o întâmplare, ci o discuție importantă despre soluțiile necesare pentru București.

“Eu nu cred că a fost o întâmplare, astăzi, că s-au întâlnit, că au discutat despre soluții pentru București și cuvintele președintelui cred că îl onorează pe Cătălin Drulă. În același timp, cred că suntem cu toții conștienți că și președintele, în noul său rol, are anumite limite în ceea ce poate spune și face. Eu am încredere, pe de o parte, în Cătălin Drulă. Încă nu este candidat, dar eu sper că va fi candidat oficial, la un moment dat. Și am încredere și în cetățenii Bucureștiului că vor lua o decizie bună”.

Cătălin Drulă va fi sau nu susținut de coaliție

Dominic Fritz a precizat că nu s-a discutat despre un candidat unic al coaliției și că ar fi benefic să existe un candidat al dreptei.

“Nu se discută un candidat unic al coaliției. Eu cred că un candidat al dreptei ar fi important, ar fi benefic.

Cred că mulți bucureșteni se așteaptă la o soluție comună și bineînțeles că discutăm această chestiune între noi, cum ne asigurăm că cineva va prelua, din nou, Primăria Bucureștiului, care este de dreapta”.