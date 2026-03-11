B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Dominic Fritz, despre scandalul din Parlament: „Trompete care fac jocul Rusiei” (GALERIE FOTO)

Dominic Fritz, despre scandalul din Parlament: „Trompete care fac jocul Rusiei” (GALERIE FOTO)

Traian Avarvarei
11 mart. 2026, 19:43
Dominic Fritz, despre scandalul din Parlament: „Trompete care fac jocul Rusiei” (GALERIE FOTO)
+ 6 poze | Vezi galeria
George Simion, AUR și Grupul PACE au făcut scandal la ședința parlamentară în care s-a votat propunerea CSAT privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare și tehnică suplimentară. Sursa foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. Fritz, despre scandalagiii din Parlament: Fac jocurile Rusiei
  2. Ce anume a votat Parlamentul azi

Dominic Fritz, președintele USR, a criticat în termeni duri circul făcut de opoziția extremistă miercuri, în Parlament, când s-a votat propunerea CSAT privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute AICI.

Fritz, despre scandalagiii din Parlament: Fac jocurile Rusiei

„Parlamentul a votat azi în favoarea deciziei CSAT de a permite mai multor forțe americane accesul pe teritoriul României. Și parlamentarii USR au votat pentru.

Avem un Acord de Parteneriat Strategic România-SUA și, ca membri NATO, suntem parte dintr-o echipă care se protejează reciproc.

Bineînțeles că este legitim ca războiul din Iran, care nu este al nostru, să fie criticat. Dar trompetele care acum agită spiritele cu scenarii apocaliptice care bagă frica în oameni fac de fapt jocul Rusiei. Rusia își dorește o Românie cât mai slabă și cât mai izolată. Noile capacități militare care vor fi staționate la noi sunt defensive. Decizia de azi ne aduce mai multă siguranță și securitate, tocmai prin prezența forțelor americane.

România a arătat azi că e un aliat de încredere, care înțelege mizele internaționale și acționează în consecință. Sper să înțeleagă și administrația americană acest lucru și să vedem în curând și beneficii concrete pentru România. Inclusiv în programul Visa Waiver, unde diplomația românească a mai avansat în discuții”, a transmis Dominic Fritz, într-o postare pe Facebook.

Ce anume a votat Parlamentul azi

Amintim că, miercuri, a avut loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care a validat solicitarea SUA privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare.

„Un punct al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.

Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive, și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și SUA. Este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac. (…)

Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, România este o țară sigură”, a declarat președintele Nicușor Dan, după ședința CSAT.

A urmat apoi votul în Parlament. Propunerea a trecut cu 272 de voturi „pentru”, 18 „contra” și 5 abțineri, 2 parlamentari nu au votat.

Votul a fost precedat de o dezbatere în care parlamentarii de la AUR și Grupul PACE au făcut scandal.

Tags:
Citește și...
Ce a remarcat CTP la discursul de azi al președintelui Nicușor Dan: „De salutat așa ceva!” (VIDEO)
Politică
Ce a remarcat CTP la discursul de azi al președintelui Nicușor Dan: „De salutat așa ceva!” (VIDEO)
Ce spune CTP despre echipamentele militare pe care SUA vor să le aducă în România: Trebuie să ne asumăm, Dumnezeului!, în sfârșit asta. Nu se mai poate să stăm băgați la coteț! (VIDEO)
Politică
Ce spune CTP despre echipamentele militare pe care SUA vor să le aducă în România: Trebuie să ne asumăm, Dumnezeului!, în sfârșit asta. Nu se mai poate să stăm băgați la coteț! (VIDEO)
CTP, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: George Simion a arătat că ultimul lui stăpân, cel mai de sus stăpân, este Putin, nu Trump (VIDEO)
Politică
CTP, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: George Simion a arătat că ultimul lui stăpân, cel mai de sus stăpân, este Putin, nu Trump (VIDEO)
De ce AUR n-a votat solicitarea CSAT. Simion: „Multe lucruri nu se aliniază” (VIDEO)
Politică
De ce AUR n-a votat solicitarea CSAT. Simion: „Multe lucruri nu se aliniază” (VIDEO)
Ministerul Educației redefinește rolul directorilor de școli. Cum ar trebui să arate managerul școlar în noul sistem
Politică
Ministerul Educației redefinește rolul directorilor de școli. Cum ar trebui să arate managerul școlar în noul sistem
S-a aflat de ce vine Zelenski în România. Anunțul oficial făcut din biroul lui Nicușor Dan (DOCUMENT)
Politică
S-a aflat de ce vine Zelenski în România. Anunțul oficial făcut din biroul lui Nicușor Dan (DOCUMENT)
UPDATE: Parlamentul a votat „pentru” solicitarea SUA de a aduce avioane în România. Din cauza scandalului făcut de opoziție, Grindeanu a suspendat dezbaterile(VIDEO)
Politică
UPDATE: Parlamentul a votat „pentru” solicitarea SUA de a aduce avioane în România. Din cauza scandalului făcut de opoziție, Grindeanu a suspendat dezbaterile(VIDEO)
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare. Datele interesante ale unui sondaj INSCOP
Politică
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare. Datele interesante ale unui sondaj INSCOP
Risc de cvorum în Parlament: AUR ar urma să boicoteze votul pentru solicitarea SUA privind bazele militare din România
Politică
Risc de cvorum în Parlament: AUR ar urma să boicoteze votul pentru solicitarea SUA privind bazele militare din România
Audierea Oanei Țoiu în Comisia de politică externă s-a transformat într-un circ. Atacurile la adresa ministrei de Externe au venit din toate părțile, iar parlamentarii PSD și UDMR s-au certat și între ei (VIDEO)
Politică
Audierea Oanei Țoiu în Comisia de politică externă s-a transformat într-un circ. Atacurile la adresa ministrei de Externe au venit din toate părțile, iar parlamentarii PSD și UDMR s-au certat și între ei (VIDEO)
Ultima oră
21:27 - Ce a remarcat CTP la discursul de azi al președintelui Nicușor Dan: „De salutat așa ceva!” (VIDEO)
21:18 - Un chef din Franța a pierdut o stea Michelin: Motivul adevărat pentru care bucătarul a cerut eliminarea din clasament
21:14 - Polițiștii rutieri au aplicat 160 de sancțiuni într-o singură zi în București. Cum au demonstrat polițiștii importanța centurii de siguranță (FOTO)
20:59 - Ce spune CTP despre echipamentele militare pe care SUA vor să le aducă în România: Trebuie să ne asumăm, Dumnezeului!, în sfârșit asta. Nu se mai poate să stăm băgați la coteț! (VIDEO)
20:40 - O statuie cu Donald Trump și Jeffrey Epstein în ipostaza celebră din Titanic a apărut în Washington (FOTO/VIDEO)
20:37 - CTP, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: George Simion a arătat că ultimul lui stăpân, cel mai de sus stăpân, este Putin, nu Trump (VIDEO)
20:36 - Autoritățile locale cer interzicerea jocurilor de noroc în Sectorul 3. Ce motive invocă administrația pentru această decizie
20:13 - De ce AUR n-a votat solicitarea CSAT. Simion: „Multe lucruri nu se aliniază” (VIDEO)
20:03 - AEP discută cu TikTok despre combaterea dezinformării în alegeri. Cum vor autoritățile să limiteze conținutul manipulator online
19:51 - Un hacker a accesat un server al FBI care conținea date din ancheta Jeffrey Epstein