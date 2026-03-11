Dominic Fritz, președintele USR, a criticat în termeni duri circul făcut de opoziția extremistă miercuri, în Parlament, când s-a votat propunerea CSAT privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare.

Fritz, despre scandalagiii din Parlament: Fac jocurile Rusiei

„Parlamentul a votat azi în favoarea deciziei CSAT de a permite mai multor forțe americane accesul pe teritoriul României. Și parlamentarii USR au votat pentru.

Avem un Acord de Parteneriat Strategic România-SUA și, ca membri NATO, suntem parte dintr-o echipă care se protejează reciproc.

Bineînțeles că este legitim ca războiul din Iran, care nu este al nostru, să fie criticat. Dar trompetele care acum agită spiritele cu scenarii apocaliptice care bagă frica în oameni fac de fapt jocul Rusiei. Rusia își dorește o Românie cât mai slabă și cât mai izolată. Noile capacități militare care vor fi staționate la noi sunt defensive. Decizia de azi ne aduce mai multă siguranță și securitate, tocmai prin prezența forțelor americane.

România a arătat azi că e un aliat de încredere, care înțelege mizele internaționale și acționează în consecință. Sper să înțeleagă și administrația americană acest lucru și să vedem în curând și beneficii concrete pentru România. Inclusiv în programul Visa Waiver, unde diplomația românească a mai avansat în discuții”, a transmis Dominic Fritz, într-o postare

Ce anume a votat Parlamentul azi

Amintim că, miercuri, a avut loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), care a validat solicitarea SUA privind amplasarea în România de avioane americane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare.

„Un punct al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.

Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive, și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. Ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și SUA. Este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac. (…)

Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, România este o țară sigură”, președintele Nicușor Dan, după ședința CSAT.

A urmat apoi votul în Parlament. Propunerea a trecut cu 272 de voturi „pentru”, 18 „contra” și 5 abțineri, 2 parlamentari nu au votat.

