Gabriel Oprea, mesaj de Ziua Pompierilor: „Vă mulțumim pentru dăruirea cu care vă faceți datoria faţă de ţară şi faţă de români”

Gl. (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” și al Partidului pentru Patrie, Militari și Polițiști, a transmis un mesaj special de Ziua Pompierilor. „Respectăm eforturile pe care le fac acești bravi militari, în fiecare zi, pentru salvarea de vieți”, a susținut Oprea, punctând că pompierii trebuie răsplătiți pe măsura importanței lor sociale.

Gabriel Oprea, mesaj de mulțumire adresat pompierilor

„Această zi, 13 septembrie, este sărbătoarea onoarei, a mândriei și a tradiției instituționale, pentru pompierii militari. Iar pentru noi, toți românii, este sărbătoarea triumfului vieții și a recunoștinței pe care le-o purtăm acestor eroi. Misiunile pompierilor militari nu înseamnă doar stingerea incendiilor. Aceasta structura reprezinta unul dintre pilonii securității naționale. Riscurile și vulnerabilitățile la adresa securității publice s-au diversificat, iar structurile pentru situații de urgență s-au adaptat acestor noi tipuri de misiuni. Asumarea riscurilor este o decizie conștientă pe care pompierii militari o iau zi de zi, înaintea fiecărei misiuni. Suntem profund recunoscători pentru modul curajos și responsabil în care actionează. Respectăm eforturile pe care le fac acesti bravi militari, în fiecare zi, pentru salvarea de vieți. Eforturile lor trebuie sa fie răsplătite pe măsura importanței lor sociale. Acesti profesionisti trebuie sa beneficieze de un sistem de salarizare și de pensii decente.

În lupta pentru salvarea vieţii, pompierii militari au plătit tributul suprem, oferindu-ne nouă tuturor exemplul curajului și sacrificiului lor. Gândurile noastre se îndreaptă astăzi si către eroii căzuți la datorie și ne închinăm memoriei lor.

Cu ocazia Zilei Pompierilor, vă felicităm, vă urăm succes și vă mulțumim pentru dăruirea cu care vă faceți datoria faţă de ţară şi faţă de români”, a transmis Gabriel Oprea, potrivit