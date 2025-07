Gabriel Oprea, mesaj pentru angajații Ministerului de Interne, de ziua instituției: „Românii vă apreciază și au nevoie de dumneavoastră”

Gl. (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” și al Partidului pentru Patrie, Militari și Polițiști, a transmis un mesaj de apreciere angajaților din Ministerul de Interne, de ziua instituției. „Aveti o meserie nobila si sunteti adevarate modele pentru generatii intregi”, a susținut Oprea, în mesajul său.

Gabriel Oprea, mesaj de ziua Ministerului de Interne

„La multi ani Ministerului Afacerilor Interne! In numele UMPMV, transmit felicitari si succes in misiuni tuturor angajatilor MAI.

Va multumim pentru curajul si daruirea cu care sunteti, zi de zi, la datorie, in slujba românilor. Activitatea dumneavoastra presupune multa munca, profesionalism, seriozitate, foarte multa implicare. Aveti o meserie nobila si sunteti adevarate modele pentru generatii intregi. Este deosebit de importanta increderea pe care ne-o inspirati tuturor, sentimentul de siguranta pe care il dati romanilor prin simpla dumneavoastra prezenta in mijlocul comunitatilor. Asigurati tuturor linistea, riscandu-va chiar viata in indeplinirea misiunilor. Romanii va apreciaza si au nevoie de dumneavoastra.

De ziua institutiei din care faceti parte si pe care, cu onoare am condus-o, va transmit sprijinul si respectul nostru deplin.

La multi ani tuturor angajatilor Ministerul Afacerilor Interne!

DUMNEZEU, PATRIE, FAMILIE, ONOARE”, a transmis gl. (r) Gabriel Oprea, potrivit