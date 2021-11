Gabriel Zetea, despre menținerea Ministerului Dezvoltării la UDMR: „S-a făcut pace între armata mare de primari ai PSD și armata destul de mare de primari ai PNL”

Deputatul PSD Gabriel Zetea a declarat duminică seara în emisiunea Dosar de politician, moderată de Silviu Mănăstire, că Ministerul Dezvoltării a fost dat către cei de la UDMR pentru a asigura o echidistanță privind distribuirea fondurilor către primari:

„Ministerul Dezvoltării, având în vedere sumele imense de bani pe care le gestionează pentru autoritățile locale reprezintă o miză pentru viitor. Am văzut că de data aceasta partidele politice au dat dovadă de înțelepciune, pe termen lung. PSD-ul are mai mulți aleși locali decât are PNL. Atunci ar fi avut dreptul prima dată PSD să ceară acest minister.

Pentru că a existat a treia parte, s-a făcut cumva pace, între armata mare de primari ai PSD, armata destul de mare de primari ai PNL, România în acest fel pe termen lung se poate realiza echidistanța”, a declarat