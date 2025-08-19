B1 Inregistrari!
Gabriel Zetea laudă noua abordare a premierului Bolojan. Guvernul a acceptat să dea mai mulți bani pe „Anghel Saligny” (VIDEO)

Adrian Teampău
19 aug. 2025, 13:28
Gabriel Zetea laudă noua abordare a premierului Bolojan. Guvernul a acceptat să dea mai mulți bani pe „Anghel Saligny” (VIDEO)
Sursa foto: Gabriel Valer Zetea / Facebook

Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, îl laudă pe Ilie Bolojan după ce acesta a cedat în fața primarilor și a cerințele PSD de a lua bani din alte capitole bugetare pentru finanțarea programului „Anghel Saligny”.

Cuprins:

  • Când s-au epuizat fondurile pe Anghel Saligny s-au epuizat
  • Ce spune Gabriel Zetea despre noua abordare
  • Unde vor merge banii din Anghel Saligny

Când s-au epuizat fondurile pe Anghel Saligny s-au epuizat

În urmă cu câtva timp, ministrul Dezvoltării Cseke Attila anunța că bugetul alocat anul acesta finanțărilor prin programul „Anghel Saligny” s-au epuizat încă din 18 iulie. Cu toate acestea, primarii și președinții de consilii județene au făcut presiune asupra premierului Ilie Bolojan ca să aloce noi resurse. O astfel de abordare nu face decât să confirme ceea ce spun foarte mulți economiști: Anghel Saligny este o gaură neagră și o sursă de risipă a banilor publici.

„Am informat coaliţia — atât pe cea actuală, cât şi pe cea precedentă. Este obligaţia ministerului ca, atunci când valoarea facturilor ajunge la nivelul bugetului rămas de executat, să notifice primăriile şi consiliile judeţene că nu mai poate efectua plăţi, deoarece nu mai există fonduri disponibile. Acest lucru s-a întâmplat pe 18 iulie”, a explicat Cseke Attila la Antena 3.

Programul „Anghel Saligny”, la fel ca și celelalte programe de tip PNDL, au fost gândite ca alternative la fondurile europene a căror absorbție implică mai multă rigurozitate și eficiență. Regulile pentru a obține finanțări prin „Anghel Saligny”, la fel ca și regulile de monitorizare și control a evoluției investițiilor sunt aproape inexistente. Motiv pentru care primarii preferă programul în detrimentul celor finanțate de Comisia Europeană.

De aici și presiunile pe care le fac aleșii locali pentru a primi bani în plus peste bugetul alocat la începutul anului. Aceștia au cerut, iar premierul Bolojan a acceptat ca fondurile să fie luat de la alte capitole bugetare pentru a fi date primarilor.

Ce spune Gabriel Zetea despre noua abordare

În acest context, președintele PSD al Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a ținut să-l laude pe Ilie Bolojan pentru noua abordare. El a apreciat faptul că guvernul a cedat în fața primarilor și a acceptat să suplimenteze fondurile pentru aceste proiecte. Aceasta într-o perioadă de criză, în care populația este obligată, prin noi taxe și impozit să acopere deficitul bugetar.

„S-a schimbat modul de abordare a Guvernului în ce privește această ordonanță. Dacă până acum pentru fiecare proiect interpretarea era că trebuie să se facă un memorandum, să se vină cu explicații, o birocrație imensă pentru că sunt mii de proiecte, acum fiecare minister de linie, care este gestionarul reformei în domeniul respectiv va face un memorandum pentru toate proiectele.

Nici un proiect care este deja avansat, care este deja în șantier, care are grafic de execuție înainte de 31 august anul viitor nu va fi oprit. Toate vor merge înainte. Acestea sunt diferențe fundamentale în această săptămână față de săptămâna trecută”, a declarat Gabriel Zetea la B1 Tv, în emisiunea Talk B1 cu Gabriela Mihai.

Unde vor merge banii din Anghel Saligny

Gabriel Zetea a confirmat că Guvernul a decis să aloce fonduri suplimentare, față de bugetul adoptat la începutul anului pentru a finanța investițiile prin Anghel Saligny. Astfel, la rectificarea bugetară vor fi luați bani de la alte capitole și vor fi virați primăriilor pentru a continua lucrările.

„Pentru Anghel Saligny, promisiunea Guvernului este că la rectificarea bugetară vor fi luați bani de la ministerele care n-au cheltuit banii și care nu cheltuie banii înspre investiții, în această perioadă, și vor fi duși banii înspre Anghel Saligny spre sprijinirea autorităților locale. Evident că nu în măsura în care își doresc autoritățile locale pentru că nu sunt bani pentru toate proiectele”, a mai spus Gabriel Zetea.

El a spus că proiectele care vor primi finanțare în continuare vor fi stabilite la nivel local. Gabriel Zetea a lăudat noua abordare a guvernului care „a auzit vocea autorităților locael”.

„Unele proiecte vor fi discutate pe plan local, pe plan județean pentru că nu este totuna să faci o investiție într-un drum județean, interjudețean care trece prin cinci, șase, șapte localități și le interconectează, spre deosebire de un drum comunal, într-o comună, cine știe pe unde, care nu că nu este important, dar din punct de vedere a prioritizării, evident că ăla județean sau interjudețean este mai important.

Și acolo vor fi trimise resursele pe care le are statul român în această perioadă. Este o diferență fundamental de abordare a guvernului care a auzit vocea autorităților locale, a preluat o parte din lucrurile pe care le-am cerut și le transpune în legislație, în urma dialogului pe care l-am avut”, a mai spus politicianul PSD

