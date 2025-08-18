Sorin Grindeanu a anunțat condițiile pe care PSD le pune în coaliția de guvernare: “E o poziție pe care nu o are doar PSD-ul, sunt discuții transpartinice. Trebuie să vorbim și de măsuri de relansare economică” (VIDEO)

, președintele interimar al PSD, a vorbit într-o declarație de presă despre discuțiile din coaliția de guvernare cu privire la pachetul de fiscale și la investițiile prin PNRR.

Cuprins:

Ce anunț a făcut Sorin Grindeanu

Ce a decis, astăzi, PSD

“Am avut câteva lucruri de clarificat și de decis vizavi de parcursul pe care o să-l avem în această săptămână până când ne vom reîntâlni, și anume, câteva lucruri de clarificat legate de această ordonanță celebră care a apărut pe finalul săptămânii trecute, care se adresează PNRR-ului și investițiilor din PNRR. Și așa cum bine știți, astăzi vor fi mai multe întâlniri la Guvern, cu structurile asociative cu UNCJR, Uniunea Națională a Consiliilor Județene și cu Asociația Municipiilor din România, unde reprezentanții noștri, președinți de Consilii Județene, primari de municipiu vor merge și își vor susține cu argumente punctele de vedere.

Vreau să fiu foarte clar, înțelegem necesitatea și am spus și înainte de ședință. Înțelegem necesitatea adoptării unei asemenea ordonanțe. Sunt câteva lucruri care pot fi îmbunătățite și tocmai de aceea colegii din Biroul Permanent Național și nu doar au trimis în aceste zile aceste propuneri, care vor fi discutate la Guvern.

Repet, e necesară adoptarea unei asemenea ordonanțe, doar sunt lucruri de nuanță, care pot fi îmbunătățite, și mai spun ceva: e o poziție pe care nu o are doar PSD-ul, așa cum ați văzut. Au fost foarte multe discuții în aceste zile cu privire la această ordonanță, discuții transpartinice, și primari de la PNL, chiar și primari de USR și UDMR vin, la rândul lor, cu propuneri de îmbunătățire a acestei ordonanțe, care trebuie a fi adoptată în perioada următoare.

Și aici suntem cât se poate de clari: Fără nuanțe.

Am avut săptămâna trecută întâlniri, așa cum vă spuneam, după ședința de Birou Permanent Național, că propun întâlniri cu ministrul Finanțelor, cu domnul Nazare, pentru a ne prezenta mie și altor colegi din conducerea partidului, o situație la zi, o execuție bugetară, în mare, și o imagine dacă poate, în mare, de asemenea, fiindcă lucrurile nu sunt foarte clare încă, cu propunerea de rectificare bugetară care trebuie să vină în săptămânile viitoare.

A rămas după o discuție extrem de bună, pe care țin să o apreciez, a rămas ca astăzi, mâine să se clarifice și cu Comisia Europeană pe anumite date macroeconomice domnul ministru Nazare și să vină să ne prezinte această rectificare bugetară într-o fază incipientă, nu clarificată în totalitate, dar în mare, într-o fază pe liniile directoare pe care vrea să le ducă și să le adopte.

Am avut mai multe întâlniri în ultima săptămână cu primul-ministru Bolojan, inclusiv aseară, pe finalul săptămânii trecute, pentru a găsi soluții, a încerca să găsim soluții cu privire la ceea ce noi am anunțat săptămâna trecută și am spus așa: n-avem niciun fel de problemă pe pachetul sau pe reglementările care duc la eliminarea privilegiilor și ăsta e un lucru foarte clar.

Suntem de acord fără niciun fel de ezitare. Suntem, de asemenea, înaintați, și în interiorul PSD-ului am înaintat foarte bine și putem spune că e aprobată și ceea ce se află în dezbatere publică, acum, pe partea de sănătate”, a declarat Grindeanu.

Ce a decis, astăzi, PSD

Grindeanu a anunțat că PSD-ul dorește să se vină și cu un pachet de relansare economică, nu doar cu măsuri fiscale.

„Sunt în dezbatere publică, în schimb, 2 propuneri pe administrație și pe măsuri fiscale, care necesită, în această săptămână, discuții în plus. Pe administrație, așa cum bine știți, au și apărut în presă, sunt anumite lucruri și reglementări pe care, de asemenea, structurile asociative, că vorbim de primari sau că vorbim de președinți de Consilii Județene, doresc să le aibă, pe măsurile fiscale, de asemenea, cred că aceste lucruri și aceste măsuri trebuie a fi discutate la pachet cu ce vă spuneam mai devreme, cu această rectificare, să știm unde ne aflăm, în primul rând, să știm execuția clară, să știm ce ne propunem până la sfârșitul anului, apropo de rectificare, și să știm măsurile care au fost discutate în ultimele zile cu Comisia de către ministrul Finanțelor.

Ceea ce noi am adoptat astăzi e următorul lucru: da, ok, în continuare pe tot ceea ce ține de pachetul de eliminare a privilegiilor – fără nici un fel de de ezitare, da, mergem la toate grupurile de lucru, că sunt pe administrație, că sunt pe fiscal, că sunt cum e astăzi pe PNRR și ne aducem contribuția, evident, contribuție constructivă și numai ce v-am dat exemplu, că da, suntem conștienți că trebuie dată această ordonanță pe PNRR și în momentul în care avem imaginea de ansamblu, da, putem să venim cu o chestiune la care noi ținem foarte mult și care s-a prezentat azi în linii mari în BPN, și anume, propuneri pentru relansarea economică.

Eu țin foarte mult și noi ținem foarte mult la acest lucru. Vorbim de câteva luni de zile de aceste pachete, că a fost pachetul 1, că urmează pachetul 2, dar, în același timp, trebuie să vorbim și de măsuri de relansare economică.

Colegul Radu Oprea, împreună și cu alți colegi, au făcut un prim draft. El va fi lucrat în aceste zile și, să zicem, într-un grup lărgit, pe care îl vom prezenta primului-ministru. Este absolut necesar pentru țara noastră să vorbim și de un asemenea pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar și asta îl vom prezenta public, și colegii mei vor face acest lucru. Cam astea sunt liniile mare”, a continuat liderul PSD.