Ana Maria
05 nov. 2025, 00:06
Sursa foto: Captură video - Mircea Geoană / Facebook
„Președintele Trump, îl cunosc bine, preferă să lucreze cu jucătorii mari”. Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a comentat la Antena 3 CNN scenariul ipotetic în care președintele României, Nicușor Dan, ar încerca să-l convingă pe Donald Trump să nu retragă o parte dintre trupele americane din România.

„Nu merge. De ce? Nu că nu trebuie încercat, dar președintele Trump preferă să lucreze cu jucătorii mari”, a spus Geoană. El a subliniat că astfel de demersuri diplomatice trebuie să fie bine calibrate și să aibă o miză strategică reală.

De ce spune Mircea Geoană că Trump „lucrează cu jucătorii mari”

Geoană a explicat că Donald Trump acordă atenție doar subiectelor majore, de interes global, și că România ar trebui să vină cu o propunere strategică solidă, nu cu o cerere punctuală privind câteva sute de militari.

„Președintele Trump, îl cunosc bine, preferă să lucreze cu jucătorii mari. Dacă te duci şi-i consumi timp, pentru că o convorbire costă ceva timp. În Biroul Oval, e greu. Rutte cred că a stat cele mai multe minute cumulate în Biroul Oval dintre liderii mondiali. E o chestiune prea mică… 600 de militari americani, la nivelul de forţe la nvel global, ne frământă, dar n-aş trage cartușul…

Dacă îi captez atenţia cu ceva, trebuie să fiu sigur că vin cu ceva cu care să-i captez imaginaţia. Toată ideea că nu se poate rezolva Ucraina fără să rezolvăm şi prin România, prin elementul de stabilizare a relației, dacă punem împreună elemente economice…

Acolo poţi să te duci, sunt sigur că președintele României, când va avea întâlnirea programată, poate veni cu o ofertă nu frivolă, nu oportunistică, ci una de ofertă strategică de perspectivă şi care să capteze atenţia unui preşedinte prins în lucruri foarte mari cum este Trump”, a spus Geoană, potrivit Antena 3 CNN.

Ce urmează pentru relația România – NATO, după

Președintele Nicușor Dan urmează să-l primească miercuri, la Palatul Cotroceni, pe Mark Rutte, secretarul general al NATO, aflat în prima sa vizită oficială în România. Întâlnirea are loc în contextul Forumului NATO pentru Industria de Apărare – NATO-Industry Forum, desfășurat la București pe 5-6 noiembrie.

Evenimentul vizează consolidarea flancului estic al Alianței și întărirea cooperării cu industria de apărare.

