Acasa » Politică » Lovitură pentru George Simion. A pierdut procesul: „Simion este un pericol la adresa siguranței și securității”

Lovitură pentru George Simion. A pierdut procesul: „Simion este un pericol la adresa siguranței și securității”

Ana Maria
24 oct. 2025, 18:46
Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Cuprins
  1. George Simion a pierdut procesul. Ce a declarat Anatol Șalaru după decizia Curții de Apel Chișinău
  2. De ce l-a dat George Simion în judecată pe Anatol Șalaru?
  3. Ce măsuri au fost luate împotriva lui George Simion, în Moldova

George Simion a pierdut procesul. Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării din Republica Moldova, a anunțat pe Facebook că recursul depus de George Simion a fost respins. Liderul AUR contestase afirmațiile lui Șalaru privind presupusa sa colaborare cu serviciile secrete din Rusia.

George Simion a pierdut procesul. Ce a declarat Anatol Șalaru după decizia Curții de Apel Chișinău

„Instanța mi-a dat din nou dreptate și a respins apelul lui George Simion făcut împotriva hotărârii judecătorești care constata că acuzațiile mele privid colaborarea liderului AUR cu agenții Moscovei sunt reale. George Simion insistă să piardă proces după proces, dar probabil face toate aceste acțiuni doar ca să pară că se apără cu tărie. Nu pot să nu constat că Simion are o dublă personalitate.

Pe de-o parte, oficializează legătura cu Moscova, pozându-se cu Costiuc, pe de altă parte, deschide acțiuni în instanță. Toate dovezile apărute de-a lungul anilor, toate probele strânse de serviciile de informații din Moldova și Ucraina arată același lucru. Simion este un pericol la adresa siguranței și securității celor doua state. Din punctul meu de vedere, el este un pericol și pentru siguranță și securitatea României. Tacticile lui par măsuri active desprinse din manualul KGB. Indemnurile la violenta, divizarea societății românești, criticarea valorilor europene – toate acestea sunt dovezi incontestabile.”, a scris Șalaru pe Facebook.

De ce l-a dat George Simion în judecată pe Anatol Șalaru?

George Simion l-a acționat în instanță pe Șalaru în 2023, după ce fostul ministru afirmase că politicianul român s-a întâlnit cu agenți ai FSB în 2011,  la Cernăuți. Timp de doi ani, Șalaru nu a depus probe, însă a spus că informațiile provin de la un fost șef al Serviciului Secret din Republica Moldova.

„Mi-a spus că George Simion este monitorizat de mulți ani de serviciile din Moldova, de serviciile din Ucraina, care au fixat că în 2011, nu mai știu luna, George Simion la Cernăuți s-a întâlnit cu rezidentul FSB-ului și că acțiunile lui George Simion nu sunt ceea ce credem noi că sunt. Mi-a zis că la noi, în Moldova, George Simion se întâlnește des cu Mark Tkaciuk, care era omul serviciilor rusești. Eu nu am făcut cunoștință cu documentele și mă bazez pe ce mi-a spus atunci directorul SIS-ului, care era foarte bine informat. Este un pericol la adresa siguranței și securității celor două state”, povestea Șalaru despre perioada iulie 2015 – decembrie 2016, potrivit Știripesurse.

Ce măsuri au fost luate împotriva lui George Simion, în Moldova

George Simion are interdicție de a intra în Republica Moldova până în 2028, fiind expulzat pe 1 octombrie 2018 și declarat persona non grata. Inițial, măsura a fost pentru cinci ani, dar a fost, ulterior, prelungită.

