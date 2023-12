George Simion (AUR) se compară cu Iisus după scandalul din Parlament

George Simion, președintele AUR, se compară cu Iisus după pe care el, colegii săi din AUR și fosta lor colegă Diana Șoșoacă l-au iscat în Parlament la dezbaterile pe bugetul din 2024.

Simion spune despre el că face curățenie ca Iisus

„’Când injustiția devine lege, rezistența devine datorie’ – nu am zis-o eu, ci un mare președinte. Ce vreți? Să acceptăm ce li s-a întâmplat profesorilor? Că pentru asta am protestat! Ce vreți? Să avem liniște și civilizație în Parlament? Am avut liniște și civilizație 33 de ani și unde ne-a adus”, a spus liderul AUR,

Simion s-a comparat apoi cu Iisus: „Iisus când a intrat în templu, că tot suntem în zilele sfinte, și a văzut ce se întâmplă acolo, toate chioșcurile și toate tarabele, a pus mâna și le-a dărâmat. Asta avem și noi de făcut cu chioșcurile regimului Ciolacu!”.

El a susținut apoi că Diana Șoșoacă a fost trimisă chiar de premier „ca să ne strice protestul, cum o face de doi ani de zile”.

Simion a mai afirmat că Șoșoacă, „marea avocată”, a depus împotriva lui de te doare minte, a scris-o cu picioarele”: „Nu am lovit-o nici cu palma nici cu pumnul, lucrul ăsta se poate vedea clar!”.

Președintele AUR a mai afirmat că nu regretă nimic, că a vrut să-și vadă de protest, dar „când nu s-a putut, trebuie pus piciorul în prag” și că „nu cred că e un bărbat sănătos la cap care s-o agreseze” pe Diana Șoșoacă.

„Nu se întâmplă nimic cu așa-zisa ei plângere. Ea e o unealtă a PSD-ului, dar sistemul ăsta trebuie bătut și o să fie bătut și tarabele lui vor fi răsturnate în 2024, că pe liniște nu mai merge”, a mai afirmat George Simion.

Diana Șoșoacă: AUR e un partid al Sistemului

În schimb, Diana Șoșoacă motiv pentru care ea și partidul său nu se vor alia cu ei.

„Toată lumea-l apostrofează că m-a dat afară din AUR. (…) Dânsul e presat de foarte mulți alegători ai săi să facă o colaborare cu partidul SOS România, numai că adevărații naționaliști nu-și doresc o astfel de colaborare deoarece, prin acțiunile întreprinse mai ales de conducerea și parlamentarii AUR, au dat dovadă că sunt un partid al Sistemului.

Nu sunt cenzurați în presă niciodată, la TV nici atât, votează împotriva poporului român! Uitați-vă cum au votat pensiile speciale ale primarilor! Când am avut inițiativa de reintroducere în Codul penal a subminării economiei naționale, ei s-au abținut de la vot! Deși e o alianță pentru unirea românilor și spun că vor să ne unim cu Moldova, eu personal am făcut inițiativă pentru unirea cu Moldova și negocierea teritoriilor din Ucraina la care ei au votat împotriva și au plecat din sală când s-a votat în plen obligarea plenului de a intona imnul înaintea fiecărei ședințe”, a afirmat Diana Șoșoacă, pentru B1 TV.

De asemenea, și ea l-a acuzat pe Simion că are o înțelegere cu PSD: „E o înțelegere între Ciolacu și Simion. La mine în partid nu au intrat parlamentari PSD, PNL și USR. În schimb, în AUR au intrat. (…) Eu am refuzat categoric primirea de astfel de persoane, cu tot respectul pentru dânsele”.