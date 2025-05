George Simion cere explicații de la SRI și SIE privind întâlnirea cu un oficial francez

Președintele AUR, George Simion, a anunțat vineri, pe platforma de socializare X că partidul său a solicitat oficial Serviciului Român de Informații (SRI) și Serviciului de Informații Externe (SIE) să dea explicații cu privire la o întâlnire recentă cu Nicolas Lerner, directorul serviciului francez de informații externe (DGSE). După spusele lui Simion, acesta s-ar fi aflat în România cu două zile înainte de alegerile prezidențiale.

„@partidulaur a cerut oficial SRI și SIE să clarifice ce au discutat cu Nicolas Lerner, care a fost în România cu doar două zile înainte de alegerile prezidențiale”, a transmis Simion pe X.

Liderul AUR se întreabă dacă este vorba despre o formă de interferență externă în alegerile din România și critică lipsa de reacție a presei: „Mainstream media e tăcută!”.

Până în acest moment, nici SRI, nici SIE nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la acuzațiile aduse de liderul AUR, George Simion. De asemenea, nici ambasada Franței nu a comentat cu privire la acest subiect.

🚨🇷🇴. officially asked Romanian Intelligence Service (SRI) and Foreign Intelligence Service (SIE) to clarify what they talked w/ Nicolas Lerner, who was in only 2 days before presidential elections.

FOREIGN INTERFERENCE?

Mainstream media is silent!

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion)